Los mules elaborados a mano que vas a querer desde ya gracias a Melissa Villarreal

Las sandalias mules se encuentran entre las elegidas como calzado ideal para la temporada de primavera/verano 2021. Son cómodas, funcionales y versátiles. Por ello, si aún no has dado con el zapato que te aporte el comfort que buscas, ¡sigue leyendo! La influencer y creadora de contenido Melissa Villarreal hace algunas horas mediante sus Instagram Stories nos ha hecho llegar un diseño elaborado a mano made in spain que adorarán las amantes de lo artesanal.

Se trata de una creación bajo la firma de Sawirinas x Habey Club y está confeccionado en base a cuero y a rafia y cuenta con el detalle de las tiras. La rafia es uno de los materiales por excelencia de los complementos en temporada estival. Este 2021 está más de moda que nunca, por lo que estamos convencidas de que estos mules se adueñarán de los armarios de las expertas de moda en lo que queda de verano.

Storie @melissavillarreal

Sawirinas X Habey Club. Mules de cuero y rafia (124€)