Sabemos de dónde son los conjuntos de falda y top que no para de llevar Aitana en sus conciertos

La joven cantante se ha convertido en referente para miles y miles de chicas jóvenes, que además de corear sus canciones y estudiarse sus entrevistas no paran también de analizar sus looks al detalles. Y es que Aitana siempre ha tenido un estilo muy personal y original que lleva encandilando al mundo de la moda desde su salida de la academia de Operación Triunfo.

Pero en concreto, ha sido desde hace varios meses cuando hemos visto que la artista catalana parece haberse hecho adicta a un look muy particular. Nos referimos a los conjuntos de dos piezas que no para de lucir sobre el escenario a lo largo de toda al geografía española. Y es que aunque Aitana es una gran fan del estilo deportivo, estas prendas parecen estar convirtiéndose en las protagonistas absolutas de su armario, y con unas características muy concretas. El outfit del que la cantante no se separa viene en forma de mini falda de tablas y top corto de cuello alto y sin tirantes. Siempre cambiando con deportivas (Puma la mayoría de las veces) que le permiten moverse a gusto de un lado a otro del escenario.

Los estampados son otros de los protagonistas, ya que la joven ha lucido estos conjuntos con print de damero en naranja y blanco y con cuadro inglés que emula al famoso estampado emblemático de la firma Burberry. Aunque lo cierto es que no renuncia a los lisos, como demuestra otra de sus apariciones en Valencia y Benicassim. Pues el artífice de todos ellos es Victor von Schwarz, un joven diseñador que vive a caballo entre Barcelona y Taipei, y que tras pasar por los talleres de Manuel Bolaño, Josep Font y Bibian Blue y colaborar con marcas como H&M, Fucking Young y Velux ha decidido lanzar su marca homónima.