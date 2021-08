Llámalo camisa larga o vestido camisero pero esta de ZARA no puede quedar mejor con VAQUEROS anchos y sandalias planas para las mujeres de 50 años

¿La camisa más bonita del verano? Bueno, en Zara la llaman camisa larga pero nosotras lo podríamos llamar vestido camisero sin ningún problema. Eso sí, la habíamos visto en la web de Zara y no nos había hecho ‘ojitos’, pero ha sido verla en Carmen Gimeno y enamorarnos. ¡Por algo, es nuestra influencer más 50 favorita! Y es que Carmen, se ha marcado un lookazo brutal de lunes. ¿Aún no lo has visto? Vas a quererla copiar tengas la edad que tengas.

Y es que Carmen Gimeno ha combinado esta preciosa camisa larga de Zara con unos vaqueros anchos y unas sandalias negras planas, y no puede quedar mejor.

Se trata de esta camisa larga estampada con cuello solapa y manga larga acabada en puño. Detalle de aplicación de hilo metalizado y bajo asimétrico con aberturas laterales. Cierre frontal con botones. ¡Una fantasía! Tanto para llevarla como vestido o como lo ha hecho Carmen, con vaqueros. Y siendo sinceras, no gusta mucho más esta opción.

CAMISA LARGA ESTAMPADA (39,95€)

