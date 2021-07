Las CONVERSE más rockeras están hechas para llevarlas con todos tus vestidos de punto y CARMEN GIMENO nos demuestra como hacerlo y triunfar a los 50

¿Preparadas para sentir el FLECHAZO más profundo de este miércoles? Nosotras ya lo hemos tenido. Y no, no estamos hablando de las medallas de los Juegos Olímpicos, si no del lookazo que nos acaba de dejar nuestra influencer más 50 favorita. Obviamente estamos hablando de Carmen Gimeno. ¡Pura fantasía! Así nos hemos quedado de ver el lookazo de este último miércoles de julio que se acaba de marcar Carmen.

Y como no, no podían faltar las Converse. Sí, porque Carmen Gimeno nos demuestra una vez más que las Converse negras y más rockeras también son perfectas para tus estilismos más veraniegos.

¿Quieres copiar el look de Carmen Gimeno? Aquí te dejamos diferentes Converse para copiar su estilo.

Converse tachuelas (170€)

Converse tachuelas.

Converse tachuelas (63,99€)