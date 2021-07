Las SANDALIAS de piel y tiras que parecen de marca son estas de ZARA KIDS rebajadas a 7 EUROS que las mujeres de 50 AÑOS ya han metido en su maleta

No hay veranos sin sandalias de tiras. Y esta temporada no podía ser menos. De piel, marrones y súper combinables. Eso sí, no los vas a encontrar en la tienda que te imaginas. O mejor dicho, en la sección que buscarías. Son de Zara, pero de la sección de Zara Kids. Sí, has leído bien. Los sandalias de piel y tiras que parecen de marca y son las más bonitas del verano están en la sección de niñas de Zara y los van a poder llevar iguales madres, hijas, abuelas y nietas. ¡Una fantasía! ¿Lo mejor? Que están rebajadas a 7 euros.

Y aunque la mala noticia es que en web (obviamente) ya han volado, aún están disponibles en tienda. Solo tienes que darle a la opción de ‘disponibilidad en tienda’ y ahí encontrarás tu talla y tu tienda de Zara más cercana para ir a comprarlas corriendo y meterlas en nuestra maleta de vacaciones. ¿Qué quién nos las ha descubierto? Carmen Gimeno, estaba claro.

SANDALIA PIEL TIRAS LIMITED EDITION (7,99€)

Sandalias piel tiras.