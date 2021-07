Este es el VESTIDO camisero de Zara que las MUJERES DE 50 AÑOS van a llevar con zapatillas todo el día y con sandalias planas doradas para un plan de tardeo

El vestido camisero. Sí, esa prenda que en 1947 el New Look de Christian Dior hizo famoso y desde entonces no hemos dejado de llevar. Hace años que se ha convertido en una prenda imprescindible de nuestro armario cada verano. Todas las influencers e insiders de moda apuestan por el vestido camisero. Y aunque está asociado en nuestra mente con los looks más formales y serios, nuestra influencer más 50 favorita acaba de demostrar que no es así.

Sí, estamos hablando de Carmen Gimeno que acaba de estrenar para este lunes de julio este vestido camisero de nueva colección de Zara con unas zapatillas. ¡Y lookazo de 10! Un vestido camisero de esos que las mujeres de 50 años no se van a quitar en todo el verano, ya sea con unas zapatillas para sus estilismos de día o con unas sandalias doradas planas para un plan e tardeo.

VESTIDO CAMISERO ESTAMPADO (39,95€)

Vestido camisero.

Vestido camisero.