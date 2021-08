La FELICIDAD en agosto es que la falda asimétrica de Zara de AMELIA BONO que hace las piernas larguísimas esté SÚPER REBAJADA a 7 euros

¿Puede vestir mejor? Ya os lo decimos nosotras, no. Y es que Amelia Bono siempre nos sirve de máxima inspiración para nuestros looks diarios. Y ha sido verla con esta falda asimétrica de rebajas de Zara y enamorarnos completamente. ¿Puede ser más bonita la fotografía al atardecer? Ya os lo decimos nosotras, no. ¿Os suena la falda? Sí, amigas, es la misma con la que Violeta Mangriñán no enamoró desde Lanzarote.

Se trata de una falda midi confeccionada con tejido en mezcla de lino con bajo asimétrico y cierre lateral con cremallera oculta en costura. Además, Amelia Bono lo ha combinado con un top de brilli brilli y unas sandalias de tacón con tiras de brillo también. ¡Lookazo de revista!

FALDA CON LINO ASIMÉTRICA (7,99€)

Falda asimétrica blanca.

Falda asimétrica blanca.