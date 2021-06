Y así fue como cambié todas mis zapatillas blancas por SANDALIAS DORADAS de rebajas después de ver el LOOKAZO de Amelia Bono

¿Puede vestir mejor? Ya os lo decimos nosotras, no. Y es que Amelia Bono siempre nos sirve de máxima inspiración para nuestros looks diarios. Y ha sido verlo y convencernos de que tenemos que dejar a un lado nuestras zapatillas blancas más cómodas para hacernos con unas sandalias doradas. ¿Doradas? Sí, ha leído bien. Aunque parezcan muy glamurosas para el día a día, le dan el toque final a cualquier casual look y además le dan ese toque elegante sin renunciar a la comodidad.

¿No tienes unas sandalias doradas en tu armario? Tranquila, te traemos diferentes opciones low cost y además de rebajas. Y no nos puede gustar más como las has combinado Amelia Bono. Camisa negra de manga corta, shorts vaqueros y cinturón negro con hebilla dorada.

SANDALIA PLANA METALIZADA TRENZADA ATADA (19,99€)

SANDALIA PLANA TRENZADA (19,99€)

SANDALIA PLANA PIEL ATADA PESPUNTES (19,99€)