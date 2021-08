Vestido lencero + camisa, la nueva fórmula de estilo que arrasará en otoño

Cuando comenzó la temporada estival hablábamos de la tendencia del vestido lencero o del slip dress. La influencer y creadora de contenido española, Violeta Mangriñán, fue una de las prescriptoras que nos mostró cómo un diseño sencillo puede ser elegante y sofisticado a la misma vez con un modelo verde kaki de Zara. Aún así, no fue la única creación de la top de Inditex que arrasó y se posicionó en primera línea de los armarios de las que más saben de moda. Hubo un lanzamiento, en rojo pasión, también disponible en color negro, ante el que caímos rendidas todas y cada una de nosotras. Se trata de un vestido lencero satinado que nos evoca al minimalismo de los años 90.

Conocido, también, como slip dress, fue toda una revolución de la mano de supermodelos como Kate Moss, quien inspiró a muchas otras celebrities a llevarlo. Se erigió como la elección ideal para cualquier ocasión especial. Y lo mejor es que lo caracteriza tal verstatilidad que nos da total libertad a la hora de elegir cómo combinarlo. Recientmente, me encontraba observando las últimas novedades de la firma en tienda cuando, de repente, la amiga que me acompañaba, construyó un look epatante en pocos segundos. Se enfundó en el vestido rojo de Zara del que os hablamos hoy y lo aunó a una camisa popelín de estilo clásico en azul claro. Por qué, os preguntaréis. ¡Atentas, chicas con poco pecho! Si es habitual para vosotras descartar este tipo de vestidos por sus escotes pronunciados os traemos la solución.

Sumar una camisa y lucirla por encima del vestido hará que desprendáis personalidad y que os sintáis más cómodas. Recordad que siempre estaréis a tiempo de brillar con la camisa a medio caer dejando los hombros al descubierto o, si así lo preferís, deshaceros de ella y simplemente ir con el vestido.

Vestido lencero satinado, de Zara (25,95€)

Este es el vestido del que os hablamos. Tiene el escote en pico cruzado y es de tirantes finos. Además, cuenta con el detalle de los falsos botones forrados en tono en la parte delantera de la prenda. En cuanto al bajo, está acabado con abertura frontal.

vestido lencero Zara

Camisa popelín, de Zara (19,95€)

La camisa que podéis sumar al vestido es esta en tono azul claro. Es de cuello solapa con manga larga y, en relación al cierre, es frontal con botones.