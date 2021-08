Que se pare el VERANO que VIOLETA MANGRIÑÁN ha caído rendida al vestido joya ‘plaga’ de ZARA que no puede faltar en nuestra maleta de vacaciones

Y es que cuando nuestra querida @Carmeron dice que una prenda de nueva colección de Zara va a ser ‘plaga’, nunca se equivoca. Y esta vez ha vuelto a acertar de pleno con este vestido mini joya que para ella (y para todas) ya es el vestido ‘plaga joya’. ¿Aún no has caído? Pues Violeta Mangriñán como buena amante de Zara ya lo tiene en su maleta de vacaciones y aunque aún no se lo hemos visto en uno de sus fotones, si que lo hemos podido ver en sus Stories de Instagram.

Mientra nosotras soñamos con un verano que se haga eterno desde que hemos visto el vestido, que diría Morat, la buena noticia es que en la web de Zara aún está disponible en todas las tallas. Y eso amigas, no es nada normal cuando hablamos de una prenda tan viral como este vestido. ¿Nos apuntamos a la plaga?

Violeta Mangriñán en sus Stories de Instagram.

VESTIDO MINI JOYAS (59,95€)

Vestido mini joya.

Vestido mini joya.