La chaqueta con botones que luce Sara Baceiredo es la prenda que necesitamos para brillar en el último mes del verano (y es de la firma de María Pombo)

Sara Beceiredo, influencer española, nos propone un look relajado ideal para nuestras aventuras veraniegas. La creadora de contenido se ha hecho con una chaqueta de tejido con textura y detalle de botones de nácar en la parte delantera que pertenece a Name the Brand, firma de la, también, empresaria María Pombo. Se trata de un diseño con el bajo asimétrico, de mangas 3/4 y con el detalle de puño en volumen.

Ella ha combinado la chaqueta con una falda mini de volantes, unas Converse animal print y un pañuelo en la cabeza. Una fórmula estilística ideal como propuesta de a diario para verano. Lo mejor de la prenda que os mostramos hoy es que podremos enfundarnos en ella para nuestras jornadas playeras, para planes con amigas e, incluso, para sumarla a piezas especiales dignas de citas nocturnas.

Chaqueta Patti, de Name The Brand (49,95€)