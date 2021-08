Marta Lozano tiene el bikini joya más bonito del verano (y se convertirá en objeto de deseo de las expertas de moda en cuanto lo vean)

La influencer y creadora de contenido, Marta Lozano, sabe cuál es el bikini más bonito del verano y, a sabiendas que está terminando la temporada estival, os recomendamos que no perdáis la oportunidad de haceros con él. Se trata de un bikini de triángulo de lúrex con la braguita de cintura alta a juego. Además, el diseño lleva consigo un cinturón joya desmontable, aunque lo más especial de esta creación que está bajo la firma Maiyo London es que cuenta con detalles de flores de ganchillo y lentejuelas.

Recientemente hablamos del bralette con el que se hizo la empresaria Rocío Osorno. Ambos nos confirman el optimismo que estamos tratando de encontrar en cada pieza este 2021. Es por ello que si aún no te has hecho con el bikini que más te favorezca, no lo dudes, este es. Además, sabemos que al igual que ha hecho la diseñadora sevillana, nosotras también luciríamos el bikini a modo de top en nuestras últimas escapadas.

Bikini LOTUS, de Maiyo London (135£)