Pantalones capri, la idea que le copiamos a las musas del Hollywood dorado para volver a la oficina y que enamorará a las mujeres de 50

También conocidos como pantalones piratas, corsarios o su nombre más reciente y seguramente el más visto a día de hoy, cropped. Estos pantalones que alcanzaron su máxima popularidad en la década de los años 60 consiguieron convertirse en un básico del armario femenino, por su simplicidad, versatilidad y por además tener la habilidad de favorecer la silueta femenina. Fueron diseñados primero por la modista prusiana, Sonja de Lennart en 1948, y se hicieron poulares en los Estados Unidos durante los años 60, principalmente debido a la influencia de la popular serie de televisión The Dick Van Dyke Show. Laura, la joven ama de casa interpretada por Mary Tyler Moore causó sensación en la moda llevando Capris ajustados en muchos episodios.

De ahí saltaron al Hollywood dorado, cuyos iconos de la época, como Marilyn Monroe o Audrey Hepburn no dudaron en lucirlos durante sus películas y también fuera de ellas, especialmente durante sus vacaciones en Europa. De esta época también tenemos imágenes idílicas guardadas en nuestra memoria, como las de Brigitte Bardot luciendo modelos de cuadros Vichy por la Riviera Francesa.

Pantalón capri de cuadros

La moda de la época imponía un código de lo más sencillo, donde la combinación favorita venía en forma de jerséis lisos de punto, de manga corta o larga, o camisas más bien amplias anudadas a la altura de la cintura. Ya que el patrón de estos pantalones suele ser ajustado de pernera, terminando en algún punto por debajo de la rodilla y por encima del tobillo, y más bien de cintura alta, la moda apuesta siempre por ponerle partes de arriba ajustadas para destacar las curvas femeninas.

Este tipo de pantalón es perfecto para tus looks de oficina

Y aunque en los 60 eran los favoritos de la primavera y el verano, nosotras venimos a proponerte que lo uses más que nunca en otoño, y no precisamente para escapadas veraniegas, si no para tu look working girl. Y es que pantalón nos parece perfecto para lucir en la oficina cuando todavía no se ha ido del todo el calor y te resistes a ponerte tus pantalones sastre o algún modelo más ancho. Ficha estos 5 diseños, algunos de lo más coloridos y divertidos, y empieza a llevarlos ya mismo.

Pantalón capri con estampado de margaritas, de Zara (22,95 euros)

Pantalón skinny crop, de Mango (9,99 euros)

Pantalones capri en negro con hebilla y cintura alta, de Trendyol (29,99 euros)

Pantalones a cuadros verdes de talle alto, de Another Reason (35,99 euros)

Vaqueros capri azul añil, de Levi’s 501 (109,95 euros)