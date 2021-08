Minifalda y botas altas: cómo convertir un conjunto clásico en una versión minimalista y elegante

Si antes el ‘street style’ era el que marcaba las tendencias, ahora son las redes sociales y más concretamente Instagram. Seguramente que habrás visto en la última Semana de Moda de Copenhague, nuevas tendencias y hay una en la que te has fijado más porque te recuerda a la que ya se llevó en el invierno del 2020. Sí, estamos hablando de la minifalda con botas altas. Una combinación que siempre queda bien y es un acierto asegurado. Si eres de la generación millennial recordarás las botas de tu madre, esas botas que llegan hasta la rodilla en tono blanco y con tacón ancho. Este otoño volverán, no pierdas tiempo y pídele a tu madre que te las deje.

Al igual que el año pasado, tendrás varias opciones en cuanto a las botas. Las fashionistas han hablado y están apostando de nuevo por la bota XL o de media caña. Y en cuanto a las faldas: tienen que ser cortas. Esta es la única condición que tiene que tener la prenda, da igual qué color o estampado tenga. Este look lo verás repetido en bucle todo el otoño-invierno en la calle. ¿Enseñar piernas en invierno? Al parecer sí, y para que no te pille desprevenida usa un autobronceador si has perdido el moreno del verano.

Lucía Barcena con mini falda y botas altas

A Lucía Barcena siempre la hemos tenido bajo la lupa. Nos encanta su estilo y el look que llevó el año pasado con la minifalda de cuadros y la bota de Decathlon, hace que volvamos a recordar su conjunto. Está claro que después de la boda que organizó y las invitadas que fueron, la influencer se está situando entre las mejores vestidas.

Las francesas hace ya tiempo llevan esta tendencia siempre son las primeras en todo. Leonie Hanne, influencer y referente en estilo, llevó unas botas XXXL en tono amarillo neón. Ella escogió por una minifalda vaquera muy corta, para hacer el efecto con la camisa larga. Así parece que solamente lleva un vestido. Un efecto muy provocativo.

María Pombo con minifalda y botas altas.

La reina de Instagram y de las tendencias es María Pombo. El invierno pasado escogió un traje y minifalda con estampado cuadro vichy en tono verde que tanto buscamos, y esperamos que Zara vuelva a ponerlo. Con una bota alta negra consiguió un outfit perfecto para cualquier ocasión.

Street style de Copenhague.

No podemos pasar la última Semana de la Moda de Copenhague. Durante los días donde la moda volvió a las calles, se pudo ver entre las asistentas el conjunto de minifalda con bota alta. Si ellas lo dicen por algo será.

¿Cómo serán las tendencias para llevar minifaldas con botas altas?

Falda plisada, falda negra, botas blancas, botas negras, mezcla de texturas o botas con tacón. Estas tendencias serán las que se llevarán. Solamente tienes que tener en cuenta esto para cuando vayas a las tiendas y cazar el mejor look.

Al igual que estás buscando los últimos descuentos en vestidos largos, pantalones estampados o en belleza, aprovecha para encontrar una minifalda y unas botas altas. Normalmente las marcas, sacan ropa de invierno para eliminar el stock.

Apuntas las siguientes opciones de conjunto que hemos creado para ti:

MINIFALDA DE CUERO (165 €)

Minifalda de corte recto.

BOTA ALTA PLANA (45,95€)

Bota alta engomada.

MINIFALDA CON VOLTANTES (19,95€)

Minifalda con botones en forma de corazón.

BOTAS A LA RODILLA (129,00 €)

Bota alta de piel.

MINIFALDA VAQUERA (32,00 €)

Minifalda 100% algodón.

BOTAS CON DISEÑO DE COCODRILO (28,00€)