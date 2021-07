Este es el pantalón que se convertirá en el uniforme de verano en la ciudad para mujeres desde los 20 hasta los 50 años

Todas tenemos un básico de cada temporada. Esa prenda que da igual el momento del día o la ocasión, porque siempre puedes recurrir a ella para que te saque de un apuro, y solo necesitas encontrar los complementos perfectos para darle un aire más elegante o formal según requiera la situación. Se podría decir que la mayoría de las veces esta prenda es el pantalón vaqueros (con permiso del eterno little black dress). Aunque hay quien coge tonalidades más oscuras dependiendo de la temporada, lo cierto es que nos acompaña durante todo el año. Excepto en un momento concreto, el verano.

Y es aquí donde entra en juego su sustituto veraniego. Porque reconozcámoslo, el denim da demasiado calor cuando suben las temperaturas, y necesitamos una versión ligera pero igual de versátil y socorrida. Pues bien, tras mucha búsqueda y observación detallada de Instagram y Pinterest para buscar inspiración la respuesta la he hallado en el pantalón de lino. Una prenda que en el imaginario de muchas mujeres estaba limitada a los pijamas de verano, o en su defecto a los estilismos náuticos o incluso a destinos caribeños. Pero lo cierto es que la moda nos ha enseñado todas sus posibilidades.

Porque no hay más que echar un vistazo a los looks de las expertas en moda para ver como pisan la ciudad ataviadas con este tipo de pantalón para todo tipo de ocasiones, pero especialmente se nos antoja perfecto para el día a día en el trabajo, cuando ya aprieta el mercurio y los vaqueros empiezan a pesarnos, pero todavía no nos sentimos capaces de lucir nuestras piernas al aire. La mejor opción es lucir un modelo de tonos más bien oscuros (azules marinos, ocres o verdes) acompañados de americanas y camisas también ligeras.

Hasta llegar a lo que hemos denominado segunda fase del verano. Ese momento cuando el calor no baja de 30 grados desde las 10 de la mañana, y pisar el asfalto resulta casi una prueba de esfuerzo. Nuestra propuesta es que sigas apostando por esta prenda, pero esta vez en tonos muy claros (blancos, beige, dorados muy suaves, rosas...) y no dudes en acompañarlo de camisetas como los modelos tank de tirantes y punto en blanco y en negro que han causado furor esta temporada o incluso crop tops o pañuelos.

Otra de las grandes ventajas de esta icónica prenda, a parte de que sienta bien a todo tipo de mujeres y siluetas, es que su vida útil no termina en la ciudad, si no que también es perfecto para incluirlo en tu maleta de verano y lucirlo a pie de playa con unas bonitas sandalias o para hacer turismo con tus zapatillas favoritas. Ahora que ya sabes las claves ¿a qué esperas para hacerte con uno? Te traemos algunos de nuestros modelos favoritos:

Pantalón de lino con tiro alto y pernera recta, de Zara (29,95 euros)

Pantalón fluido de lino, de Massimo Dutti (49,95 euros)

Pantalón 100% lino en color beige, de Mango (19,99 euros)