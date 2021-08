Sabemos cuáles son los colores de uñas que llevarán las expertas en belleza la próxima temporada

Tras un verano lleno de color, de tonos neón, y de complementos vitaminas, el otoño parece abrirse paso a base de colores más discreteos y sutiles, que rompen con las tendencias que nos han acompañado últimamente, donde el maquillaje, y especialmente las uñas, se convertían muchas veces en el epicentro de la mayoría de los looks. Llamémoslo el efecto Rosalía, o quizás la forma de romper con la monotonía tras un año metidos en casa en chandal y en pijama. Pero si las uñas cobraban especial protagonismos los pasados meses por sus diseños atrevidos y sus propuestas que a veces parecían auténticas obras de arte, esta próxima temporada el giro será de 180 grados.

Los tonos tierra, colores maquillaje (rosa, nude, blanco roto...) se darán la mano junto con colores más propios de esta época del año, como marrones, negros, burdeos o verdes. Así conseguiremos lucir siempre una manicura cuidada y a la moda sin que apoque nuestro estilismo ni se convierta en protagonista. Una forma de sumar algo de puntos a nuestro look sin acaparar toda la atención. Pero esta nueva moda no la hemos inventado nosotras, si no que es la conclusión a la que hemos llegado tras ver todos los detalles beauty de los desfiles de la próxima temporada, además de no perder de vista las cuentas de Instagram de los manicuristas de nuestras celebrities favoritas, que además de ser una fuente de inspiración constante, son perfectas para adelantarnos las tendencias antes de que lleguen. Tal es así, que son muchas las mujeres que acuden móvil en mano a que su esteticien de confianza copie al dedillo -y nunca mejor dicho-la última propuesta de estos gurús de las uñas.

Repasando todo esto, te traemos las 5 claves que en nuestra opinión definirán las tendencias de uñas de este otoño invierno 2021/2022. ¡Toma nota!

UÑAS AL NATURAL

Aunque sabemos que la manicura francesa es un clásico que nunca nos abandona del todo, este año viene en tonos más claros que de costumbre, evitando crear muchos contrastes, llegando incluso a llevarse en total nude.

NAIL ART PRECIOSISTA

Esta tendencia sigue estando presente, pero lejos de complicados diseños, lo que se lleva es la minuciosidad, en forma de delicadas creaciones discretas pero muy muy precisas.

LOGOMANÍA

Si la ropa lleva años anunciando esta tendencia, las uñas no iban a ser menos, y también se decoran con los logos de nuestras marcas favoritas.

SÍ A LOS METALIZADOS, EN PEQUEÑAS DOSIS

El que será uno de los tonos preferentes en la ropa de este otoño, el dorado y su compañero inseparable, el plata, no pueden faltar tampoco en nuestras uñas. Eso sí, solo en forma de pequeño detalle.

COLORES OSCUROS

El granate, el verde caza, el negro o el marrón son los colores favoritos para pintar tus uñas si vas a elegir un solo tono.