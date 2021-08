Los tonos neón son los favoritos para las uñas y en Mercadona tienen todos los colores

Para muchas se ha convertido en una auténtica religión, y para otras es el único toque de “maquillaje” que lucen durante toda la época estival. Las manicuras diferentes, un fenómenos que ha ido evolucionando tanto que ahora tiene su nombre propio, “nail art”, se han coronado como las favoritas de Instagram. Y es que ya no hay Influencer de turno que se precie que no dedique especial atención y detalles a la hora de elegir su color de uñas. Pero claro, es que la cosa va mucho más allá de colores, y hemos visto por la red social auténticas obras de arte.

Quizás fuese nuestra querida Rosalía la culpable de esta moda, pero lo cierto es que en los últimos años, entre las instantáneas de cuidados posados y looks pensados al milímetro se cuelan ya manos con uñas pintadas con propuestas que las mujeres (y algunos hombres) corren raudos a sus centros de manicura más cercanos para conseguir emular. Solo hace falta darse una vuelta rápida por cualquier ciudad española para darnos cuenta como estos centros de belleza no han parado de crecer, hasta el punto de multiplicarse en apenas unos años. Las influencers han sido las siguientes precursoras de esta tendencia, hasta el punto que la famosa María Pombo tiene hasta una especie de broma recurrente con su padre cada vez que cambia y arriesga con sus uñas, en la que la joven le pregunta siempre si tiene su aprobado y lo comparte con todos sus seguidores, quienes no dudan tampoco en dar su opinión.

Pues bien, parece que el gigante Mercadona no ha querido quedarse atrás y lanzar entre sus codiciados productos de belleza una línea de colores de laca de uñas en tonos neón. Sí, esos colores potentes que desde hace años parecen volver siempre cada verano, si bien es cierto que este 2021 apenas los hemos visto en la ropa, y ahora sabemos el porqué, se estaban reservando para otra parte del cuerpo. Y es que además de ser de lo más favorecedores y alegres consiguen resaltar el moreno de las manos, y dan cantidad de opciones para combinarlos.

Las de uñas Neon, de Mercadona

Bajo la marca habitual, Deliplus, la nueva línea Neón consta de cuatro tonalidades con acabado flúor. De color rosa, verde, naranja o amarillo, cada uno de ellos con un precio de lo más asequible, por tan solo 2,50 euros. ¿Quién puede resistirse?