Despídete del vestido negro y busca en Parfois o Mango tus nuevos vestidos para otoño 2021

No guardes todos tus bikinis porque has leído la palabra otoño. No queremos que tengas una mentalidad de fin de vacaciones, pero ahora es el mejor momento para buscar tus nuevos vestidos básicos. Si estás en la tumbona de la playa o la piscina, comienza a localizar cuáles serán tus prendas estrella. Te advertimos que esta temporada será más complicada, debido a que las marcas se han puesto de acuerdo y han sacado vestidos muy diferentes. Para comenzar la lista de objetos deseados, hemos empezado buscando en Parfois o Mango, aunque hay alguno de otra marca que te gustará mucho: Zara. Si quieres llevar un vestido diferente y olvidarte del clásico vestido negro, apuesta por el color, los estampados sin ningún sentido y los maxi vestidos.

Es cierto que el verano fue la temporada de los vestidos. Y se ve que funcionó tan bien, que los vestidos seguirán (dando igual el largo) en los meses de más frío. Esto nos quiere decir que hay que buscar unas buenas medias. Centrándonos en nuestra misión, los vestidos que seguro que arrasan en Instagram y en el street style son todos aquellos que tengan colores ocres o estampados inspirados en la década de los 70. ¿Con cuál te quedas? No te quedes con uno y escoges dos si puedes. Por cierto, si pensabas que la tendencia lencera o la tela ‘jacquard’ solo es para verano, comprobarás que en noviembre lo llevarás.

¡Nos encanta el vestido sesentero de Rocío Osorno! Imagínate este look, pero con unas medias de otro color o negras. Es un outfit perfecto para cualquier ocasión. La influencer seguro que publica alguna imagen durante este otoño con este vestido. Tiene todo lo que queremos esta temporada: un corte exacto, un estampado psicodélico y la posibilidad de usarlo con botas XXL.

Sí eres más clásica y eres de las que no renuncia al blanco en invierno, copia el vestido de Sara Escudero. Parecerás una novia en una agitada ciudad. Este tipo de prenda también se llevarán, es decir, necesitas encontrar uno parecido o casi igual al de la imagen.

Te encantará la selección porque todos los vestidos han sido escogidos con claves de ‘fall-winter’. Serás una auténtica fashionista y te adelantarás al anuncio de las nuevas tendencias. No será nada complicado encontrar este tipo de vestidos, porque todas las firmas ya han incluido entre sus nuevas colecciones este tipo de prendas.

¿Preparada para ver los vestidos más bonitos de este otoño? Coge papel y boli y apunta TODO.

VESTIDO PARA DE GALLO (29,95€)

Pichi con cuello redondo.

Ya te hemos advertido de la locura de los años sesenta en la moda. Este tipo de vestidos nos traslada a películas o series de esa época: Los Ángeles de Charlie. El cuello redondo es la parte que más llama la atención, aparte del estampado de pata de gallo en verde.

VESTIDO DE TIRANTES (29.99€)

Vestido con estampado.

Está claro que en Parfois no quieren que el verano se acabe. Este vestido de tirante largo está pensado para este otoño, solamente necesitas unas botas y unas medias.

VESTIDO DE PUNTO (29,99 €)

Vestido con cuello vuelto.

El punto no podía faltar. Este vestido de cuello vuelto de Mango tienes que usarlo con camisa por debajo. Esta combinación será una tendencia este año.

VESTIDO CAMISERO (29.99€)

Vestido con estampado animal.

¿Vestido camisero? Es un sí sin ninguna duda. Parfois tiene los vestidos para este otoño, empieza a buscarlos desde ya.

VESTIDO MIDI RAYAS (59,99 €)

Vestido azul midi.

Este vestido tiene que estar si o si en tu armario. Tiene todas las tendencias que marcarán este año.