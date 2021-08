La guía completa para combinar el color verde (o menta) que estará de moda en el 2021 y 2022

Los tonos que representan el otoño o el invierno suelen ser el marrón, el negro, el gris e incluso un morado oscuro. El 2021 está siendo muy cambiante y la paleta de colores está cambiando por completo. El color que teñirá todas tus prendas o casi todas, será el verde. Es un color vibrante, que será inyectado en las grandes colecciones y dará vida a todos los looks. El color de moda es el verde, aunque no puedes dejar aun lado el amarillo, el rosa, el naranja e incluso el azul. Atrévete y combina un verde y rosa en tu conjunto, será el foco de luz en un día gris de noviembre. Eso sí, si apuesta por el verde escoge un total look verde. Este tipo de conjuntos ya han sido vistos y analizados en los street style más importantes de Europa como Estocolmo o Copenhague.

Verde más claro, verde casi menta o verde turquesa no hay un verde igual y todos aportan algo diferente. Por ese motivo, llevar alguna prenda con este color conseguirá mejorar tu outfit y añadirá un matiz a tu actitud o personalidad. De esta manera, los colores tierra los dejaremos a un lado, aunque no del todo. Siendo sinceras un conjunto donde el verde y el marrón estén siempre es una apuesta asegurada. La llegada del verde será en su total amplitud, porque lo verás tanto en conjuntos de día como de noche. Vestidos, vaqueros, blusas, bolsos, zapatos... Todos tendrán algo de verde y no tendrás ninguna duda de usarlos.

María Bernad en Londres.

Como dice la canción ‘Verde que te quiero verde’ será el lema de los siguientes meses. Es un color que transmite calma, serenidad y energía. Seguramente estos tres sentimientos los necesitemos, para volver al trabajo con fuerza e incluso asumir con positivas nuevos retos.

El color verde está asociado con el dinero y la fortuna. ¿Quién sabe si llevar un monocolor verde te permitirá un ascenso en tu trabajo? A lo mejor es una pista de por qué tantas influencers y celebrities se han apuntado al color de moda. Sino mira María Bernad en London Fashion Week o Chiara Ferragni con un vestido verde lima de látex.

Chiara Ferragni con vestido verde lima.

No podía faltar en esta guía de cómo vestir el verde la influencer, Sara Baceiredo. Unió en un conjunto sencillo y bonito dos prendas básicas y que siempre quedan bien: un vaquero y un top fruncido. Así conseguirás alisar el abdomen, potenciar el pecho y estilizar la figura con las dos prendas y con el color verde menta.

Conjunto de Sara Baceiredo.

El verde está ganando terreno a todos los demás colores, y podemos decir que el marrón se quedará muy atrás este invierno. Si te tienes que quedar con un color, te aconsejamos que sea el verde kelly. Es el verde más atrevido y divertido, para esos días de sol. Sigue el ejemplo de Alexandra Pereira con el vaquero de Zara más bonito para este invierno.

Alexandra Pereira en París.

Incluso si todavía tienes vacaciones o te vas a la playa, escoge un bikini verde neón. Queda genial y por lo tanto, es uno de los bikinis que más se han llevado este verano. Instagram estuvo teñido de este color y de este tipo de prendas.

VAQUERO WIDE LEG (29,95 €)

Vaquero verde.

FALDA PLISADA (19,99€)

Falda verde.

TOP VERDE (76,99 €)