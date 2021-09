MARTA HAZAS es toda una CHICA DE SEPTIEMBRE con la chaqueta bordada (y rebajada) más bonita que van a amar todas tus prendas vaqueras

Desde la playa y con un atardecer de esos que te alegran el alma. Y no nos puede dar más envidia Marta Hazas, y no solo por esa preciosa puesta de sol, si no también por tener la chaqueta bordada más bonita de la temporada. Es de la colección de primavera-verano de Antik Batik y como buena amante de la moda, Marta Hazas sabe que es el momento perfecto para sacarla del armario. En estos primeros días de septiembre que empieza a refrescar y que aún no es momento para estrenar la nueva colección de otoño.

Marta Hazas ya nos enamoró en su día con esta chaqueta y ahora que está rebajada lo ha vuelto a hacer. Una chaqueta de algodón azul con flores de algodón bordadas en toda la prenda en colores pastel. ¡Qué bonita! Y además, la actriz ha dejado claro que queda perfecta con todas tus prendas vaqueras favoritas.

Chaqueta bordada de algodón baltazar (230€)

Chaqueta bordada. FOTO: Antik Batik