Marta Hazas se convierte en la MEJOR vestida de la semana con este conjunto de firma española que queda de maravilla con las sandalias planas más bastas

Ya te avisamos, vas a caer rendida al verlo. Pero tranquila, a nosotras nos ha pasado lo mismo. Y no estamos solas porque es un conjunto de la firma ‘made in spain’ que arrasa en Instagram y roba muchos corazones. Un conjutno que con unas sandalias de tacón podrías llevar perfectamente a una boda, comunión o bautizo. ¡Viva el ‘made in spain’!

Y es que Marta Hazas nos ha enamorado con el lookazo de la semana con este conjunto de top y falda de Michonet. Un conjunto de dos piezas compuesto por top y falda con estampado étnico de lo más bonito, que incluso podrías llevar hasta el trabajo. Y que la influencer Mery Turiel ya lució el pasado verano en sus vacaciones en Menorca.

La firma ‘made in spain’ que triunfa entre las famosas e influencers de nuestro país. ¿De qué marca estamos hablando? Su nombre, Michonet, está inspirado en el taller de bordado Maison Michonet, que terminó siendo una parte fundamental del imperio textil de Chanel, y su creadora, Natividad Pacheco Soldado, fue diseñadora durante años de Scalpers. Una marca que ya ha enamorado a María Pombo, Nuria Roca, Tamara Falcó o a Carmen Lomana.

Marta Hazas con conjunto 'made in spain'.

¿La mala noticia? Que la falda ya no está disponible en su web, eso sí, hemos encontrado el top que es ideal para llevar con otra falda o con unos vaqueros.

SILK TOP IKAT (108€)