De PILAR RUBIO a CARMEN LOMANA; la nutricosmética es la TENDENCIA que todas las celebrities ya utilizan para renovar su piel después del verano

La última tendencia de belleza se come. Sí amiga, has leído bien. La belleza de nuestra piel no es solo una cuestión externa, ahora más que nunca también es interna. Y Pilar Rubio y Carmen Lomana ya lo tienen claro. Tan importante como los rituales diarios con nuestras cremas es lo que comemos. Estar sana por dentro es el reflejo de estar bella por fuera. Una piel sana y equilibrada también necesita de una dieta equilibrada que no siempre es fácil de seguir. Y es aquí donde la nutricosmética juega un papel muy importante. Y Pilar Rubio es un claro ejemplo de ello.

Los suplementos alimenticios son buenos aliados. ¿No tienes tiempo? Las diferentes propuestas de la nutricosmética serán tu gran aliado para este mes de septiembre.

PILAR RUBIO Y LA BEBIDA PIONERA DE SANAEXPERT

SanaExpert ha desarrollado la solución más completa para trabajar tu belleza de dentro hacia afuera: una pionera bebida cosmética para trabajar tu belleza desde el interior. El resultado es Beauty Elixir by Pilar Rubio. Una combinación única de colágeno, ácido hialurónico, coenzima Q10 y Vitaminas E y C en formato de monodosis bebibles y con sabor cereza. ¿Qué más se puede pedir?

“Para vernos bien por fuera tenemos que empezar por sentirnos bien de dentro hacia afuera. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Detrás de una cara y una piel radiante suele haber mucho trabajo detrás. Si os dicen lo contrario, os aseguro que mienten. Puedes partir de un buen físico, pero si no lo cuidas todo se acaba. Siempre he pensado que era muy importante mimar mi piel con una buena alimentación, bebiendo agua, controlando el estrés y con una actitud optimista, pero además siempre he estado buscando ese plus que me ayudaran en este proceso constante y diario. Conseguir una piel hidratada, nutritiva y tersa no siempre es sencillo. Mucha gente me dice que yo lo tengo más sencillo, pero os aseguro que hay mucho trabajo detrás de la imagen que proyecto. Por eso, me ha encantado trabajar con SanaExpert y apostar por estos bebibles cien por cien naturales y ecológicos para alimentar mi piel con constancia y mimo. Un producto pionero cuya combinación de componentes hacen que la belleza comience a crearse de dentro hacia afuera”, explica Pilar Rubio.

Beauty Elixir by Pilar Rubio - Alimenta tu belleza natural (49,90€)

EL SECRETO DE LA MELENA DE CARMEN LOMANA

Seguro que ya lo has visto en Instagram, de Carmen Lomana a Marta Sánchez. Tampoco deja de resonar el tratamiento Gold Collagen RX, un complemento de colágeno marino líquido que devuelve la elasticidad de la piel, lucha contra el estrés oxidativo, ayuda a la reducción de arrugas y a la hidratación de la piel, y proporciona un empujón de energía para el sistema inmunitario.

“Es una recomendación, mi consejo a final de verano, llevo dos meses tomando una botellita diaria con el desayuno, es tan efectivo que notaréis sus beneficios muy rápidamente, especialmente en el pelo. Tiene entre otros un componente maravilloso el Triptofano. Acido fólico, L teanina y Vitaina D. Da energía y buen ánimo”, nos cuenta Carmen Lomana.

Gold Collagen® ACTIVE (37,80€)