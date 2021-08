De Madrid a Marbella, CARMEN LOMANA es la JEFAZA de las tendencias con estos PANTALONES de punto multicolor de nueva colección de Zara

Y si lo dice Carmen Lomana, no tenemos ninguna duda de que van a ser la nueva prenda viral del momento. ¿Se puede ser más tendencia que Carmen? Ya os lo digo no. Ella es elegancia se ponga lo que se ponga. Hasta uno pantalones de punto de Zara en ella, parecen de Alta Costura. Pero lo bueno es que en este caso nos lo podemos comprar todas. Eso sí, no os puedo asegurar que nos queden tan bien. ¿Dónde hay que firmar para llegar a la edad de Carmen Lomana con ese tipazo? Porque yo voy corriendo.

Se trata de este pantalón de punto multicolor de nueva colección de Zara de tiro alto y cintura elástica. ¡Una maravilla!

PANTALÓN PUNTO MULTICOLOR (29,95€)

