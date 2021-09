AMELIA BONO es la JEFAZA de la ‘vuelta al cole’ con esta sobrecamisa de tweed y botones joya que vamos a llevar con VAQUEROS todo el otoño

¿Puede ser más bonita? No lo creemos. Ya sabéis que aquí somos una locas declaradas del tweed y parece que Amelia Bono también. Y no nos extraña porque después de ver esta sobrecamisa de tweed de nueva colección de Zara con botones joyas vas a sentir un flechazo de amor profundo. Es una de esas chaquetas que te hacen el look entero con botones joya. ¿Quién no se la va a quitar en todo el otoño? Pues Amelia Bono y nosotras.

Así da gusto volver de vacaciones, la ‘vuelta al cole’ y la llegada de septiembre. Y es que Amelia Bono se acaba de marcar el mejor look de septiembre para empezar la semana. Y no solo por la chaqueta de Zara, también por el top y los zapatos de Uterqüe que han enamorado a todas sus seguidoras.

¿La copiamos? ¡Vamos a ello!

Sobrecamisa corta estructura (39,95€)

Sobrecamisa tweed. FOTO: Zara

Sobrecamisa tweed. FOTO: Zara

Destalonado jeans puntera perlas (99,00 €)

Zapato destalonado. FOTO: Uterqüe

Top lencero contraste (59,00 €)