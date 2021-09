Cuando MARTA ORTEGA lleva un vestido camisero a una boda de SEPTIEMBRE, quiere decir que todas las invitadas de otoño van a necesitar uno

No hay dudas, ayer fue oficialmente sábado de bodas. ¿No teníais a todo Instagram en una boda? Yo sí, qué pesadilla. Stories que pasaba, Stories que alguien estaba en una boda diferente. Y no podía también faltar las bodas de famosos, a la que no ha faltado Marta Ortega de nuevo como invitada perfecta. Carlos Cortina y Carla Vega-Penichet, celebraron ayer sábado en Jerez de la Frontera, su boda y la hija de Amancio Ortega ha vuelto a convertirse en inspiración para todas las invitadas de otoño con este vestido camisero de Valentino.

Marta Ortega como invitada de boda perfecta. FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

Sí Marta Ortega dice que vamos a llevar un vestido camisero de boda nosotras solo podemos hacerle caso. Eso sí, el suyo es de Valentino, pero nosotras nos conformamos con uno de Zara. Un vestido que es una mezcla entre el popular wrap dress y el vestido camisero, y que nos ha encantado para una boda de septiembre.

Por no hablar también de sus sandalias que es el toque más en tendencia al look de invitada perfecta de otoño con unas sandalias de tacón de metacrilato que también encontramos en la nueva colección de Zara.