Los lunares son el nuevo vichy y AMELIA BONO lo tiene claro para despedirse de las vacaciones por todo lo alto (y al más puro estilo Pretty Woman)

Si en verano no has dejado de llevar prendas con estampado vichy, ahora las vas a cambiar todas por los lunares. Y no solo lo decimos porque ha llegado septiembre y por la nueva colección de Zara, si no porque Amelia Bono también se ha apuntado a este estampado tan Pretty Woman y español para despedir el verano y las vacaciones.

Y aunque nosotras ya no la vamos a copiar con el bañador, más que nada porque los 18 grados en Madrid no acompañan a eso, si que la vamos a copiar con algunas de las prendas de lunares de la nueva colección de Zara que van a hacer las delicias de todas las amantes de la moda.

VESTIDO LUNARES LIMITED EDITION (69,95€)

Vestido lunares.

BLUSA LUNARES LIMITED EDITION (49,95€)

Blusa lunares.

VESTIDO LENCERO LUNARES LIMITED EDITION (69,95€)