Las CHICAS que no se pierden ni un día de GYM ni una tarde de compras con amigas amarán este conjunto deportivo de VIOLETA MANGRIÑÁN

Que los leggings de Born Living Yoga sean los preferidos de todo el mundo fitness no es casualidad, sino mérito. Y os lo digo yo que no me los quito ni para teletrabajar. Y es que es de la marca Born Living Yoga, la que más triunfa entre las influencers de nuestro país. Tamara Falcó, María Pombo y también Violeta Mangriñán entre muchas otras. ¿Lo mejor? Que además de cómodos, te visten tanto que te puedes ir de compras con amigas y luego directa al gym con el mismo look. ¿No has visto el top de Violeta? Nosotras nos hemos enamoraddo.

Born Living Yoga es el proyecto personal o, en este caso, familiar de Arianne Puig y Álvaro Roca, madre e hijo que, en septiembre de 2017, decidieron traducir su experiencia en el sector textil, su estilo de vida activo y su visión del mundo digital en un proyecto de marca que, tres años después de su fundación, logró facturar casi cuatro millones de euros. Sí, la misma con la que Coco Constans hizo una colección que fue todo un éxito.

Stories de Violeta Mangriñán. FOTO: @violeta_mangrinyan

Top Salma Iceberg Green (24,90€)

Top Salma. FOTO: Born living yoga