Esta es la marca de zapatos made in Spain que tienen que conocer las fanáticas del calzado plano

Terminado el mes de agosto llega esa época poco definida y muchas veces complicada para la moda en general y para nuestro armario en particular. Y es que aunque volvemos al trabajo y a la rutina diaria, todavía el verano se queda con nosotros algunos días, y las temperaturas, aunque algo más bajas, siguen siendo demasiado altas para empezar a vestirse con prendas más típicamente otoñales. Algo que pasa de igual manera con el calzado. Quizás ya no es época para sandalias planas y chanclas, ya que el clima más primaveral que estival invita a llevar el pie algo más tapado.

Por eso es el momento perfecto de cierto tipo de calzado, como las bailarinas. Ese diseño atemporal e icónico que han llevado desde las grandes divas del Hollywood dorado hasta las modelos e iconos de estilo del momento. Las bailarinas son tan básicas como un vaquero recto o una camiseta blanca, y da igual los años que pasen, porque si sabes elegir un modelo eterno, te acompañará año tras año.

Puestas a pensar un bueno modelo en el que merezca la pena invertir que tenga además un cierto toque de tendencia y esté realizo en materiales de primera calidad, hemos dado con una firma made in Spain que cumple con todos estos requisitos. Se trata de Bobo´s, una firma madrileña fundada por Barbara Bermejo en 2010 como una marca de alpargatas customizadas. Un año más tarde lanzaron al mercado su primera línea de bailarinas, hoy insignia indiscutible de la marca.

Su primer modelo fue una particular reinterpretación de la clásica bailarina de ballet, sin pie derecho o izquierdo, con punta redondeada y elástico para ajustarlas al pie. Aunque actualmente han ampliado su oferta y cuentan con 3 hormas más de este icónico zapato: las My Mom, con cierta reminiscencia a los años 90 para las que busquen un look más retro, las 1950, con punta afilada y escote en V, para las que buscan un estilo de lady-like años 50, y las Isadora, de puntera cuadrada, como las de ballet clásico.

Con una clara apuesta por la artesanía española, todos sus diseños se realizan a mano en nuestro país de manera puramente artesanal y con materiales de gran calidad: pieles de vacuno, mestizo o cordero, pieles lavadas, antes envejecidos, terciopelo de algodón... Otro de sus puntos fuertes es la exclusividad, ya que muchos de sus diseños se presentan como edición limitada (solo se fabrican 20 ó 30 pares).