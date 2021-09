Nos sobran motivos para AMAR LAS BOTAS militares de ROCÍO FLORES que hacen ‘match’ con todos nuestros vestidos de otoño

No hay otoño sin botas. Y ahora sí, podemos dar por inaugurada oficialmente la temporada de botas. Y Rocío Flores como buena influencer ya lo ha hecho. Que oye, con este frío que hace en Madrid no está el tiempo para otra cosa. Eso sí, aún nos resistimos a llevar las piernas al aire, que no hay nada más fashion que llevar botas con vestidos, faldas o shorts. Y Rocío Flores lo ha demostrado con este look que se ha marcado para acudir a ‘El Programa de Ana Rosa’.

Y para dar la bienvenida al otoño ha optado por un vestido negro, chaleco vaquero y las botas militares en color verde que nos han robado el corazón.

Stories Rocío Flores. FOTO: @rotrece

BOTA MILITAR (49,50€)