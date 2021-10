SARA CARBONERO solo necesita la CAMISA del otoño, unos labios rojos y unos botines cowboy para ser la MEJOR VESTIDA de la semana

Quién dice otoño, dice invierno. Sí, amigas, para nosotras ya es demasiado este frío con el que estamos amaneciendo esta semana en Madrid. Pero oye, que si es para estrenar looks tan bonitos como el de Sara Carbonero no nos quejamos. Y es que ya sabemos que la periodista no puede ser más moda, más tendencia y más romanticismo. Lookazo tras lookazo y para esta mitad de semana se ha marcado el mejor estilismo que hemos vestido esta semana.

Stories Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

Y para ello solo le ha hecho falta combinar una blusa de lo más romántica y unos botines cowboy, todo de su marca.

Stories Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

BLUSA PLUMETTI (59,99€)

Camisa estampada. FOTO: Slow love

Botín tacón campero (139 €)