Aprende a combinar el nuevo básico que reinará en las tendencias del 2022, palabra de Dior: el short boxeador

No sabemos si será por la pandemia, o porque las tendencias de los noventa han llegado para quedarse. Nuestros armarios están repletos de ropa cómoda y muy fácil de combinar. Sudaderas, mallas ciclistas, joggers en tono neón o tops deportivos, son prendas básicas para añadir en el look de cada día. Si antes cuando querías algo de ropa deportiva, no apostabas por firmas de lujo, seguramente ya no es así.

Tanto hombres y mujeres quieren firmar deportivas o de alta costura con prendas de calidad, sin perder la esencia del deporte. Sabiendo todo esto, de nuevo tienes que añadir una prenda que está conquistando a celebrities e influencers e incluso a Dior: el short boxeador. Este nuevo pantalón viral lo encontrarás en diferentes modalidades: nylon, satén y logo. Si piensas que no llevarás este tipo de prenda, espera a ver los siguientes looks que hemos encontrado y diferentes opciones en tus tiendas favoritas. ¡Apunta todo!

Si te dicen en cualquier tienda la palabra, ‘muay thai’, no pienses en ningún plato de Tailandia, se están refiriendo a un pantalón boxeador. Después de la apuesta de Dior en la Semana de la Moda de Milán SS22, ahora todo el mundo quiere que llegue la primavera para lucir piernas. No obstante, si eres atrevida puedes usar este tipo de prenda con medias.

¿Cómo puedo combinar el pantalón de boxeo?

Con tonos neón, en versión mini o con top deportivo son algunas de las opciones que hemos visto en el street style. En la moda nada está determinado, y si se te ocurre alguna nueva unión con tendencias de este año siempre será bienvenida.

Con una camisa blanca estilo padre o con una americana negra son las mejores apuestas, y las más usadas entre las influencers de moda. El outfit refinado perfecto es a través de unas buenas gafas de sol y una melena brillante y sana.

En cuanto a los tejidos, te hemos comentado que están en nylon, tafetán y hasta en satén. Y en la gama cromática hay una gran variedad, va desde el clásico blanco o negro, hasta los colores neón, un fucsia vivo o el verde esmeralda. ¿Con cuál te quedas?

Aunque ya no es tiempo de usar sandalias, para el próximo año guarda bien cualquier modelo ugly que tengas. Combina genial y además es muy práctico y sencillo. Después de que Lacoste y Dior han incluido en sus nuevas colecciones el short boxeador, marcas como Zara o Adidas tienen versiones diferentes. En otras palabras, si no encuentras un short boxeador es porque no has querido.

No nos podemos dejar pasar, que para este invierno tienes la posibilidad de usar este tipo de pantalón. Ya lo llevó Violeta Mangriñán para un viaje en versión larga.

Storie de Violeta Mangriñán. FOTO: @VIOLETAMANGRINYAN

No pierdas tiempo y apunta los siguientes pantalones deportivos con claras referencias a la década de los ochenta. ¡Prepara todo para el 2022!

SHORT BOXEADOR VIOLETA (45,45 €)

Pantalón boxeador de tiro alto con bordado. FOTO: Adidas

SHORT BOXEADOR EN DOS COLORES (19,95 €)

Short boxeador multicolor de 100% algodón. FOTO: ASOS

SHORT DEPORTIVO (17,95€)