Los mejores looks de las influencers que han conquistado las Semanas de la Moda de París y Milán

Cuántas tendencias, colores y texturas nos están mostrando todas las Semanas de la Moda, pero está vez nos fijamos solamente en Milán y París. Ambas ciudades nos están dejando sin palabras por las propuestas de Dior o Givenchy. Aunque sí somos sinceras, somos muy fans del street style de las dos capitales de la moda. Por sus calles han pasado influencers de todo el mundo como las hermanas Ferragni. Antes de entrar en los desfiles, la gente tiene la posibilidad de ver a cantantes o celebrities (los desfiles se hacen en ubicaciones en el exterior) y los fotógrafos capturan todos los estilismos, para que después los expertos en moda los analicen al completo. ¿Y las influencers made in spain? Dulceida, Marta Lozano, Teresa Andrés o Madame De Rosa son las grandes protagonistas. Cada una de ellas, tenían el mejor look cada día y hemos apuntado de dónde son cada una de sus prendas.

¿Recuerdas la falda de animal print de Dulceida? Esa falda que tanto nos gustó, la lució en la Semana de la Moda de Milán. Allí la influencer es más atrevida, y en París hemos notado que su estilismo es romántico y elegante. Este cambio también lo hemos visto en Madame De Rose o Alexandra Pereira. Las dos creadores de contenido de moda han ido transformando su estilo, en función de la ciudad en la que estaban, eso sí, nunca han perdido su esencia. Cómo nos gustan las Semanas de la Moda y más, si son internacionales y hay looks atrevidos, diferentes y con tendencias del próximo año. Si todavía no has guardado en archivos de Instagram las mejores publicaciones de looks, mira las que hemos seleccionado. ¡Te encantará!

Teresa Andrés

Te advertimos ya con el look de Violeta Mangriñán que el estampado damero es el más bonito. Otra prueba más es el conjunto entero con este estampado que usó Teresa Andrés en Milán. Ella lo encontró en la multimarca, Source Unknown.

PANTALÓN CON ESTAMPADO DAMERO (25,95€)

Pantalón con tiro alto. FOTO: Zara

Dulceida

Nos encanta el estilo romántico que optó Dulceida en París. Por supuesto el mejor accesorio para estar en la ciudad de la luz o del amor, es una boina. La de Dulceida es de Dior, pero nosotras hemos encontrado una muy parecida por un precio normal.

BOINA DE LANA (9.99€)

Boina de 100& de lana. FOTO: Parfois

Marta Lozano

Otra tendencia y que tienes que tener en tu armario es un buen abrigo acolchado. Marta Lozano llevó el suyo a Milán de la firma, Moncler. Si todavía no has encontrado el tuyo, vas a ir corriendo cuando veas el que hemos encontrado.

ANORAK ACOLCHADO VERDE (69,99 €)

Abrigo acolchado en verde aceituna. FOTO: Mango

Alexandra Pereira

Al igual que nosotras, seguro que te quedas con todo el look de Alexandra Pereira. El negro siempre funciona genial, y si optas por este tono usa un bolso (que sea muy pequeño) de un color fuerte como el marrón tostado.

MINIBOLSO TOTE (115 €)

Minibolso en marrón tostado. FOTO: Bimba&Lola

Madame de Rose

Madame De Rose siempre están en Milán o en París. Allí la creadora de contenido y experta en moda, usa unos conjuntos muy vinculados a su estilo, pero que siempre están a la orden del día. ¡Mira este look deportivo de Boss!

SUDADERA DEPORTIVA (35,99 €)