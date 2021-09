Todos los looks de oficina que necesitas este año están solamente en Mango

Vuelta a la ciudad, a la rutina y al trabajo. Para asumir con energía y con ganas de escuchar el sonido del despertador, tienes que buscarte unos buenos looks. Eso sí, aunque todavía falta un poco para la llegada del frío, tienes que ir preparando conjuntos que te pueden servir tanto para una reunión importante o para ir a acudir al afterwork con tus compañeros de trabajo. Aunque pienses que no se pueden hacer conjuntos coloridos y con estampados elegantes, ya es hora de cambiar ese pensamiento. ¿Dónde están los mejores conjuntos? En Mango porque conseguirá que salgas de la zona de confort del total look negro.

Seguramente te has fijado en como el blazer, los chalecos o el traje fueron prendas básicas en el street style de Copenhague. Aunque lo mejor fue la mezcla de estas prendas con camisetas con mensajes de la década de los noventa o un pantalón estampado. Todo esto, fueron pistas para volver a la oficina con mucho estilo. Incluso puedes seguir usando sandalias porque el calor no nos abandona por ahora. Te encantará la fusión de la sastrería con la moda más actual.

Un traje rosa en diferentes texturas es perfecto para volver a la oficina, todo el mundo gira la cabeza. No te olvides de los accesorios, si añades un bolso con estampado de cebra tendrás el look perfecto. Has visto como es fácil salir del negro, gris o marrón.

Mango tiene la solución

Si ya estás dispuesta a cambiar de estilo y tener un buen traje para conseguir un aumento. Mango tiene la solución. En su nueva colección de otoño-invierno no se olvidó de este dilema y diseñó piezas con tres características: sofisticadas, llamativas y auténticas.

Propuestas de Mango

No pierdas detalle de las ideas que tenía escondido Mango hasta ahora. Son combinaciones fáciles de hacer y que reúnes todas las tendencias.

Traje americana pantalón blanco de Mango. FOTO: Mango

En la primera opción encontramos un traje total look blanco de americana y pantalón. La camiseta de cuadros de manga larga, crea un efecto óptico que te encantará. Añade unos unas sandalias transparentes o cuando empiece hacer frío, unos botines de color.

Traje de pata de gallo violeta de Mango. FOTO: Mango

Otra opción es el traje chaqueta con falda de pata de gallo de Mango. ¿Qué te gustará más? El tono violeta. Si no quieres ir con un total look de estampado, puedes cambiar la falda por un vaquero. ¡Queda genial!

Conjunto original y violeta de Mango. FOTO: Mango

¿Y un pantalón estampado a rayas con un jersey morado? Por supuesto que sí. Es una combinación muy de la década de los setenta y ya sabrás que es una corriente de este nuevo curso. Incluye como en la foto, unos botines de punta cuadrada.

Conjunto clásico y acertado. FOTO: Mango

Y si quieres un look clásico y que siempre funciona es el vaquero y una camiseta fruncida de manga larga. Con estas dos prendas y unas sneakers, estarás guapa todo el día y a la vez arreglada.

Vestido bicolor. FOTO: Mango

Por último y no menos importante, el vestido que tienes que tener en tu armario. Con esta prenda con abertura en la espalda y a doble color, podrás ir a cualquier afterwork más exclusivo de la ciudad.