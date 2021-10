MARÍA POMBO tiene claro que para ser la JEFAZA de cualquier evento en Madrid solo te hace falta combinar este top corsetero de Zara con traje y zapatillas

Y no puede molar más. Y es que María Pombo nos acaba de sorprender con este look con mucho rollazo que no es nada de su estilo. ¿Seguro que es María Pombo? Sí, amigas, la influencer ha salido de su zona de confort para sorprendernos a todo en un evento al que acaba de asistir en Madrid con un lookazo que no es nada Pombo. Y nosotras solo podemos aplaudirle por atreverse con las tendencias y salir de sus favoritos en su armario.

María Pombo junto a su marido en un evento en Madrid. FOTO: GAA GTRES

María Pombo ha lucido un traje oversize, que ha combinado con este top crop corsetero de tul de nueva colección de Zara y zapatillas. El look menos Pombo de todos los que ha lucido María.

TOP CROP CORSETERO TUL (19,95€)