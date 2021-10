No hay más que hablar: las nuevas zapatillas Nike de MARÍA POMBO son el toque definitivo para llevar con vaqueros y blazer

Y es que María Pombo es mucha María Pombo. Por eso es la influencer estrella en nuestro país. No hay nada que lleve que no se agote o que no nos haga desearlo hasta el infinito. Por algo, sus seguidores no le dejan de preguntar de dónde es cada prenda que saca en su cuenta, y esta vez lo ha hecho con las zapatillas Nike más bonitas del momento que van a triunfar entre las chicas más pijas de Madrid. Y es que quedan perfectamente con vaqueros y blazer para darle el toque definitivo. Si el otro día nos enamoraba con el vestido camisero de estampado damero de Mango, hoy lo hace con estas zapatillas.

Stories de María Pombo. FOTO: @mariapombo

Se trata de estas zapatillas bastas Nike con suela en color crema, y diseño blanco y negro con el logo de la marca deportiva de estilo reto.

Nike Dunk Low Disrupt Pale Ivory Black (295€)