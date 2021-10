Laura Ponte: “Me emociona el estilo de la Reina Sofía. No es una mujer encorsetada y me encanta su manera de mezclar prendas y colores”

Octubre es un mes en el que el cáncer de mama está muy presente. Se celebra su Día Mundial y son muchas las iniciativas de marcas españolas y del mundo de la moda. Pero si hay una que cada año resuena con fuerza es al de Solán de Cabras que este año ha contado con la participación muy especial de Laura Ponte. Con motivo del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, Solán de Cabras continúa por 8º año consecutivo su compromiso junto a la Asociación Española Contra el Cáncer en la lucha contra esta enfermedad. Así, la marca de agua mineral natural pone ya en marcha Gotas de Solidaridad, el movimiento con el que lleva a cabo numerosas iniciativas para visibilizar esta causa y reivindicar la importancia del bienestar emocional de pacientes y familiares a través de atención psicológica.

Laura Ponte colabora con la Asociación España Contra el Cáncer y Solán de Cabras. FOTO: Solan de cabras

Además de la botella ros que ya se ha convertido en un emblema de esta acción de Solán de Cabras, la exmodelo Laura Ponte ha colaborado en el diseño de un pañuelo colorido y optimista que recoge mensajes inspiradores y de apoyo que la diseñadora dedica a las personas que estén pasando por esta enfermedad. ¡No te pierdas la entrevista de Lifestyle con Laura Ponte!

¿Qué tal Laura? Creo que ayer debiste ser la única persona en España y el mundo que casi no se enteró de la caída de Whatsapp y Instagram, porque he leído que no te gustan mucho...

(Risas). No me gusta nada exponer mi vida privada, pero en las redes se descubre gente increíble. La parte personal no la expongo, pero la profesional sí porque das visibilidad a gente muy interesante. ¿Ayer? Ayer no me enteré que se había caído, de hecho vi que Instagram no me dejaba mandar una foto y pensé que raro... Pero hasta la noche no me enteré y porque me lo dijeron... De hecho no se hacer ni Stories, tiene que ser una foto fija, no tenía ni actualizado Instagram.

Fuiste entonces de las pocas que estuviste tranquila ayer. Preparando la entrevista he leído que eres anti etiquetas pero a ti te ponen muchas. He leído que eres anti pareja, anti redes sociales, anti política...

¡Anti no soy! Soy muy respetuosa, otra cosa es que comulgue con ello. Pero gracias a Dios el mundo es muy diverso. No tengo predisposición para ciertas cosas pero eso no es que las rechace. A mi me ponen todas las etiquetas... ¡Pero soy pro amor y pro pareja como le de la gana a cada uno! Lo que pongo en dudas las etiquetas... ¿Qué es una pareja hoy en día? Soy anti falta de respeto y anti bélico.

Y lo que si te encanta es unirte a acciones solidarias y tan importantes de concienciación como esta de Solán de Cabras.

En mi casa, el cáncer es algo que hemos vivido con ello desde muy jóvenes. Hemos perdido a tías mías muy jóvenes. Yo estaba muy unida a ellas. Es algo que he vivido desde muy pequeña en casa y me parecía que tenía mucha implicación; no soy una persona ajena a todo este tema de la psicología y el apoyo al cáncer de mama. Desde Solán de Cabras me llamaron antes del verano para ver si quería participar en esta campaña. Ha sido una cosa de apoyo, comunicación y diseñar un pañuelo para contar un poco cómo ha sido la transformación a la botella rosa de Solán de Cabras en un pañuelo. Y creo que con el diseño final lo hemos conseguido.

He leído que dijiste una vez que para ti la belleza es la emoción y nunca mejor en esta acción.

Sí, sí, es así. Totalmente. ¿Dónde lo has leído? ¿Me has investigado? (Risas)

¡Claro! Te he investigado bien para preparar la entrevistas (risas). Además del diseño del pañuelo, háblame un poquito de tu faceta de diseñadora de trajes de novia.

Bueno, ayudo a una persona, no me considero diseñadora. Hay veces que intervengo más o menos dependiendo de la novia. Hay veces que soy más creativa, aprendo mucho la verdad. No sé si lo seguiré haciendo mucho tiempo porque como todo es un aprendizaje y llega un momento que cuando ya sabes como funciona, desde la psicología de la novia a hacer un vestido pensando en el cuerpo de cada novia. Nunca me había puesto en el cuerpo a cuerpo con una mujer, en sus complejos, su situación familiar... ¡Es muy interesante! Pero no sé si voy a estar ahí toda la vida.

De momento estás...

Sí, y como digo yo siempre cuando estoy, estoy. Y estoy con todo. Es un nuevo máster de la vida, un nuevo reto que me pone delante.

Y si te digo que elijas a una mujer que te encantaría diseñar su traje de novia... Actual o del pasado.

Sabes qué, lo que pasa es que no soy nada mitómana con la gente. No hay nadie que me fascine tanto para pensar en una sola persona. No sabría que decirte. No lo sé... Diría Tilda Swinton que es una mujer con un físico que es versátil. Me divierte el reto de no conocer a una persona y tener que entrar en su cabeza para hacer su vestido de novia.

Antes me decía que si te había investigado para hacer la entrevista (risas). Pues también he leído que te gustaba mucho la manera de vestir de la Reina Sofía.

Las cosas se sacan mucho de contexto (risas). He dicho que es una mujer que me hace mucha gracia porque cuando la he visto menos institucional es una persona muy relajada que le gusta el color, las mezclas, que no es una persona encorsetada. Siempre va muy correcta en los eventos y los actos, pero me emociona más su parte informal que me parece una persona nada encorsetada.

Tu huyes de las tendencias y te gusta ser fiel a tu estilo de vestir...

Yo es que huyo de las tendencias desde que me liberé de otras vidas que tenía, o liberarme de chorradas. Yo estoy cómoda con un pantalón y una americana. Los bolsos los pierdo siempre, por eso intento llevar las cosas encima. Es practicidad, no es estética. La estética ya me da igual.