Megan Montaner: “Nunca he sufrido el ‘efecto fan’, pero ahora llevando mascarilla por la calle, vivo en el anonimato total. ¡Y eso me encanta!”

Natural, con los pies en el suelo y su sonrisa por bandera. Así no encontramos con Megan Montaner en Cuenca. En un día lluvioso y frío. Con unos vaqueros, un jersey y una Converse. Esa belleza natural tan nuestra y que tanto nos gusta. ‘Expedición al origen del agua’ ofrecerá un fin de semana inolvidable con un Explorador de National Geographic los días 17 y 18 de julio. Esta experiencia, que ha presentado y vivido Megan Montaner como embajadora de Solán de Cabras, permite descubrir el entorno de la Serranía de Cuenca en el que nace esta agua mineral natural. Y nosotras que la hemos podido vivir en primera persona, os aseguramos que es una autentica maravilla.

El camino y apuesta por la sostenibilidad de Solán de Cabras da un importante paso gracias a su nueva colaboración con National Geographic, referente de la divulgación y cuidado de la naturaleza y nuestro planeta. La importancia de cuidar su manantial y el entorno que lo rodea, ha llevado a Solán de Cabras a ofrecer una experiencia innovadora junto a National Geographic.

A través de rutas por la naturaleza, una visita al espacio histórico de Baños de la Reina - vinculado al origen de este manantial - o un paseo nocturno en el entorno de la Serranía de Cuenca, los asistentes se sumergirán en el viaje del agua mineral natural. Acompañados de Javier Corso, Explorador y fotógrafo de National Geographic, conocerán de primera mano el proyecto documental ‘Custodios del agua’ que ha dirigido, así como su experiencia personal en expediciones increíbles en las que ha participado. Una oportunidad única para descubrir los secretos de esta agua procedente de las lluvias de hace 3.600 años y que se ha filtrado naturalmente por las distintas capas de rocas de su manantial. Todo ello junto a consejos para explorar y fotografiar la naturaleza en un entorno de gran belleza y valor paisajístico y geológico.

¡No te pierdas la entrevista de Lifestyle a Megan Montaner!

Megan Montaner embajadora de Solán de Cabras.

¿Cómo estás? Porque después de este año de locos poder volver a viajar y hacerlo a este paraíso natural, como embajadora de Solán de Cabras y para presentar esta experiencia, es todo un lujazo.

¡Feliz! De descubrir lugares nuevos, de salir de la rutina que llevamos en el último año y de disfrutar de esta maravilla. Es un lujo, como tu dices, ser embajadora de Solán de Cabras. Es una marca con la que comparto filosofía de vida, me encanta la naturaleza, andar por el monte... En fin, cosas que hacen que casemos.

Y esta pasión por la montaña, ¿te viene desde pequeña? Al ser de Huesca lo tenías fácil.

¡Claro! Al ser de Huesca he crecido rodeada de montañas y de naturaleza. Es una cosa que me han inculcado mis padres, yo desde pequeña he estado haciendo rutas, mi madre me echaba a las cabras, se me comían las cabra (risas). Y ahora mismo al vivir en Madrid, tengo una gran necesidad de salir y desconectar. Echo mucho de menos Huesca.

Estamos acostumbrados a verte en muchas series con entornos rurales...

¡Es verdad! Espero que no sea porque tengo cara de pueblerina (risas). Los astro se han alineado de esas manera, no creo que sea porque digan, ‘vamos a rodar en un entorno rural, vamos a llamar a Megan’. ¡No me fastidies, que nunca podre hacer ‘Sexo en Nueva York’! (risas).

¡Esperemos que no! Y hablando de Nueva York, ¿has podido viajar ya? O aún tiene esa necesidad de un gran viaje post pandemia.

Creo que todos compartimos esa necesidad. El hecho de estar encerrado sin decidirlo uno mismo. Creo que nunca había tenido esa necesidad que tengo ahora de viajar. Ahora es una ansiedad y una necesidad imperiosa. Aunque tuve suerte de pasar el confinamiento en un pueblín de Cantabria, que no había nadie. Un lujo.

Tu que estabas tan acostumbrada a hacer maletas, ¿has perdido la costumbre con la pandemia? Porque ya te digo que yo para preparar esta maleta para 24 horas en Huesca, me he vuelto loca.

¡Pues ya somos dos! Si te digo lo que fue la noche de ayer para hacer la maleta, ¡qué tortura! No hay nada que odie más que penar que me tengo que poner y más cuando no sabes si va a llover, qué tiempo va a hacer...Pues me he hecho una maleta que lleva 20 vestiditos y rollos y al final llevo lo mismo que me he puesto para el viaje. Y la verdad que lo agradezco, no entendía eso de emperifollarme para estar en la montaña.

¡Y tanto, que lujo! ¿Y que has aprendido en este año de pandemia?

A disfrutar de lo más pequeño, lo más básico. Lo que siempre está ahí al lado y no lo valorabas. O darte un abrazo con un amigo, las cosas más pequeñas. Esta nueva normalidad extraña. Yo alucino con mi hijo, que el pobre quería ir a jugar con un niño y yo decirle que no se acercara. ¿Qué consecuencia tendrá esto dentro de unos años?

El mundo de la cultura, vuelve poco a poco a la normalidad...

Mi sector ha sido el más afectado, pero en rodajes de series y películas no hemos parado, teníamos que rellenar toda la parrilla. ¡Debo ser una de las personas que más PCR se ha hecho. Es lo único que nos da esa relativa tranquilidad ahora mismo. La responsabilidad de contagiar a tu familia, o parar un rodaje por tu culpa.

Y con la mascarilla, ¿te conocen menos por la calle?

¡Es la parte buena! (risas) Que juegas al despiste. Aunque la verdad es que nunca he tenido un efecto fan, pero si ha eso le añadimos ahora la mascarilla... Yo vivo en el anonimato y en la tranquilidad, cosa que me encanta.