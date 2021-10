Este es el VESTIDO ‘made in Spain’ que triunfa en Instagram y que vas a querer llevar durante todo octubre con biker y zapatillas Converse

Vestido de otoño hay mucho, pero no todos tan bonitos y que te solucionen cualquier look tanto de día como de noche como este. Sí amigas, estamos hablando de Basyco Jerez, la tienda española que cada verano lo peta entre las influencers. El año pasado sus vestidos fueron la estrella de Instagram en verano, y también todas las demás prendas, y este año lo han vuelto a ser con sus chalecos y caftanes. Pero este año no se han conformado con ser las estrellas del verano en Instagram y ahora también lo son de octubre. Porque si el año pasado nos robaron el otoño, este año lo vamos a vivir con todas las ganas y sin decir no a ningún plan. Y para eso, para crear recuerdos y momentos inolvidables, siempre necesitamos llevar una prenda de lo más especial. Y vestido lo es.

Y buen ejemplo de ello nos ha dado Ali Guijarro que lo ha combinado con todo el rollo del mundo con una biker y unas Converse. Y es que este vestido tiene un estampado precioso y además hace tipazo.

Vestido Massari (29,99€)

Vestido estampado. FOTO: Basyco jerez

Vestido estampado. FOTO: Basyco jere

¿Lo mejor? Que está disponible en otros estampados y aquí os dejamos buen ejemplo de como combinarlo. Desde con un chaleco blanco encima y Converse blancas, hasta con unas bailarinas negras.