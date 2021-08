MARÍA POMBO y el CHALECO más hippie (y boho) del VERANO que todas las chicas que veranean en el norte llevarán con BLUSA blanca y botines

¿Te vas de vacaciones a norte de España? Pues, amiga, si no sabes aún que meter en la maleta, lo tienes fácil. Solo tienes que abrir la cuenta de Instagram de María Pombo e inspirarte con todos sus looks. Ella que año tras año, nos ha dejado claro que es la reina de las tendencias en sus veranos en Cantabría. Y que queréis que os diga, me está dando mucha envidia (y de la mala) mientras tecleo en plena ola de calor en Madrid. ¿Para cuando un ordenador con ventilador incorporado para que me refresque las ideas mientras le doy a la tecla? Que oye, a lo mejor ya existe y no me he enterado. Que ya sabemos que todo está inventado.

¿De dónde es el chaleco de María Pombo? Sin duda fue la pregunta más repetida ayer por la tarde después de la de cuando piensa anunciar de una vez (y oficialmente el PSG) el fichaje de Messi. Y las dos noticias son tristes amigas. Porque el chaleco más bonito (boho y hippie) que has visto en todo el verano es de Basyco Jerez. Sí, el mismo con el que no enamoró Sara Baceiredo el otro día desde sus vacaciones en Costa Rica.

¿La mala noticia? Que están agotadísimos. Y es que cada modelo es único y hecho a mano. Y claro el efecto María Pombo y Sara Baceiredo han hecho que vuelen. Pero os traigo una buena noticia, y es que las chicas de Basyco Jerez me han chivado que estemos MUY atentas a sus redes sociales porque puede ser que en unas semanas tengamos sorpresas en forma de nuevos chalecos, que ojo, se van a convertir en nuestro nuevo must del otoño. ¡Aún no los he visto y ya los quiero, amigas!

Chaleco Florencia (39,99€)