Diego Cantero: “En este mundo de redes sociales, enseñar lo que haces vale más que hacerlo y hay muchos cantantes que disfrutan más en la alfombra roja que en un estudio”

“Para los que están en la música por todo, menos por la música, aquí tienen su canción”, publicaba Diego Cantero en sus redes para presentar su nuevo lanzamiento, La bohemia, como parte del nuevo proyecto discográfico de Funambulista que saldrán en 2022. Una canción con la que el compositor se ha quedado muy a gusto cantando sobre el oficio del artista y como crítica a las nuevas generaciones de artistas que valoran más el postureo de las redes sociales y el glamour de los focos que hincar el codo en un estudio o de gira por la carretera.

“No sabes cuánta gente como tu salió del foco y van despotricando por la vida, que le estafó un productor. Cuánto nini suelto, cuánta brasa, cuanto de todo. Si rima fácil es que entra mejor, es una movida nueva. Si mezclas noche con coche, tu flow le salpica a las nenas”, dice parte de la letra de La Bohemia. ¡No te pierdas la entrevista de Lifestyle con Diego Cantero!

¿Qué tal, Diego? Hablábamos en junio que volvías con ese ‘Me gusta la vida’ y ahora lo haces con un tema lleno de crítica como ‘La Bohemia’.

La música por supuesta sirve para muchas cosas y también para hablar de las cosas que me inquietan y ‘La Bohemia’ es ese homenaje que quería hacer a la gente que llevamos muchos años en la carretera y que vivimos esa parte menos luminosa y glamurosa de la música. Al mismo tiempo quería hacer una crítica a esta manera actual de hacer música que no pretende permanecer en el tiempo, que es como la comida rápida. ¡Sí, me quedé a gusto!

Eso te iba a decir, que te quedaste a gusto al escribirla...

Sí, y eso que no suelo ser muy incisivo yo con mi canciones.

Sí, por eso sobre todo nos ha sorprendido ‘La Bohemia’.

La verdad es que cada vez me abro más y me dejo empapar por las cosas que me nacen. La escribí hace seis meses, no viene motivada por algo concreto. Es una observación que hago, cada viernes escucho las novedades y muchas veces me doy cuenta que estoy escuchando lo mismo diez veces.

A estrenar ‘La Bohemia’ pusiste en redes, “por los que están en la música por todo, menos por la música”.

Exactamente. Hablo por mi y por la gente que me rodea, que empezamos hace muchos años tocando en bares y sales. Nuestra manera de hacer música dista mucho de lo que muchos jóvenes consideran que es dedicarse a la música. A mi me gustan las guitarras, los cables, los estudios, los escenarios, componer. Hay otra gente que disfruta más de ir a una alfombra, hacerse una foto o mostrar lo que tiene. Ese postureo.

Entiendo que quieres decir que los nuevos cantantes, están hechos para el postureo y los focos.

Eso es, pero hay de todo. Hay gente que empieza ahora y lo hace de la misma manera que nosotros. Pero es cierto que sabemos de que tipo de música hablamos, hecha más rápida y que nace con una fecha de caducidad. Y ahí estamos muchos que hacemos música para que permanezca en el tiempo. En un mundo de redes sociales enseñar lo que haces, vale más que hacerlo. A mi cuando me pasa algo importante quiero vivirlo, no contarlo en las redes sociales.

Pasar los veranos de pueblo en pueblo, menú de carretera como dices en ‘La Bohemia’. Hay alguna anécdota de esta vida de artista menos glamurosa a la que nos enseñan las redes que nos puedas contar.

¡Claro! Toda la letra es esto, hablo de la Pensión Paquita que entre mis amigos es la típica pensión cutre. En mi primera gira llegué a la Pensión Paquita y decidimos que seguíamos el camino hacía el siguiente pueblo antes que dormir ahí (risas). Así que imagina como era para que yo me fuera.

Y en la otra cara de la moneda, ¿algún evento o alfombra roja que dijeras, qué hago yo aquí?

A mi me pasa siempre, no es mi naturaleza estar en un photocall. Lo hago pero estoy deseando que pase. Lo paso mal, me da vergüenza.

¿Alguna vez te has intentado escaquear?

¡Siempre que puedo! (risas)

¿Y lo has conseguido? Porque es difícil convencerlos en estos casos.

Algunas veces sí, en alguna presentación de alguna película.

Y dentro de que toda la letra de ‘La Bohemia’ es muy reivindicativa, ¿con qué frase te quedarías?

“Si rima fácil suena mejor, es una movida nueva. Si mezclas noche con coche tu flow le salpica a las nenas”. Un poco es esto, las horas que pasamos nosotros para poner la palabra adecuada en el sitio adecuado y la poca importancia que le dan otros.

Pero dentro de esa crítica, seguro que en alguna fiesta has acabado cantando o bailando este tipo de canciones. No me engañes, ¿eh?

¡Absolutamente! Y en el fondo me parece fantástico que exista aunque quiera que las listas las ocupen otro tipo de música.