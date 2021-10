Cristina Pedroche ha dado con los tacones más noventeros y virales de Zara que hacen efecto piernas infinitas

Nunca es tarde para incluir unas nuevas sandalias al zapatero. Si estás pensando en el look para esta noche de sábado y no encuentras un buen zapato, tenemos la solución. Cristina Pedroche tiene una costumbre y es subir cada día el outfit que lleva y menciona de dónde son las prendas ¡Gracias Cris! En la última fotografía nos hemos fijado (como todo el mundo) en las sandalias que llevaba. No sabemos decirte si es por el color rosa neón o por el tacón transparente, pero son las sandalias que salvan cualquier ocasión.

Aparte de ser unas sandalias que nos recuerdan mucho a esos zapatos de los noventa, son unas sandalias que hacen un efecto de pierna infinita. Apuesta por llevar falda mini o un wrap dress. Ambas prendas funcionan genial con sandalias bajas, pero con altura. Si llevas meses buscando un tacón que llevaría alguna de las Spice Girls en sus conciertos, concretamente Victoria Beckham, estás de suerte porque Zara y Cristina Pedroche te han ayudado.

Por cierto, si prefieres otro tono, estas sandalias están en verde o naranja. La verdad que da igual qué color añadas a la cesta virtual de Zara, porque cualquier modelo es bonito y sienta genial.

SANDALIA TACÓN METACRILATO (39,95€)

Sandalia rosa neón con tacón transparente. FOTO: Zara

Sandalias con punta cuadrada. FOTO: Zara