Tres ‘wrap dress’ que necesitas en tu armario si no quieres vestidos ajustados para las próximas cenas de navidad

Olvídate de vestidos ajustados y que al final cuando te quitas la prenda, hay marcas por todo el cuerpo y has estado incómoda todo el día. Gracias a Ester Expósito (de nuevo) hemos conocido cómo son los ‘wrap dress’. Este tipo de vestido es perfecto para cenas, eventos importantes o una cita romántica. Quedan genial porque se adaptan perfectamente al cuerpo y consigue potenciar movimiento por la soltura de la tela. La actriz durante su estancia en Milán, ya impresionó con su look de barbie y esos zapatos imposibles de Versace en el desfile, y unos días después acudió a la apertura de una tienda y llevó de nuevo un vestido de la firma italiana. En la moda no hay nada claro, pero en esta ocasión podemos afirmar que Ester Expósito está locamente enamorada de todos los diseños de la casa italiana.

Ester conoce muy bien las tendencias, porque aparte de llevar el vestido que estará en todas las marcas, la prenda es naranja. Un color que está confirmado como el tono de este otoño/invierno 2021. Desde Fendi hasta Zara, las prendas que están teñidas en naranja son numerosas y por lo tanto, tienes que apostar por este color. Es un color atípico en los meses de frío, que juega muy bien cuando hace contraste con los colores clásicos de octubre como el marrón o el gris.

¿Dónde encontramos un vestido así?

Si tienes una economía como la de Chiara Ferragni o la de Expósito, puedes ir a la tienda de Versace y conseguir este vestido en un minuto. Por otro lado, si ya estamos a mitad de mes y tu cuenta cada día tiene números más bajos, mira las siguientes opciones que hemos encontrado. Ya sabes que siempre hay opciones de todas las prendas de Alta Costura.

El wrap dress es una propuesta satinada y en ocasiones tienen estampado sutil o es monocolor. Nos encanta este tipo de prendas, porque son cómodos y consiguen moldear una figura relajada.

Aimee Song con wrap dress FOTO: @aimeesong

Aimee Song, estilista y experta en moda en Nueva York, ya llevó en el 2020 este tipo de vestido y volveríamos a repetir este look a día de hoy. Una alternativa a sandalias de tira o zapatos bajos, para este invierno la mejor opción es la bota XXL y si tiene print mucho mejor. Vas a llevar un conjunto de 10, eso sí, nunca olvides de añadir tendencias como la gama cromática de este año.

Nos pierdas tiempo y apunta todos los vestidos que hemos encontrado. Ya nos darás las gracias cuando estés en esa cena de empresa o con tu familia.

MINI WRAP DRESS (39,50 €)

Vestido en color menta con escote en V. FOTO: COS

VESTIDO SATINADO CRUZADO (29,95€)

Vestido de manga larga con tejido drapaeado. FOTO: Zara

VESTIDO CRUZADO (280,00€)