Bolsos bandolera con mucho estilo para lucir a la moda y cómoda este otoño y el resto del año

Dicen que fue Coco Chanel de alguna manera la pionera en liberar las manos de la mujer añadiendo a su mítico modelo de bolso 2.55 una cadena larga (que todavía conserva prácticamente inalterable a día de hoy), que permitió dejar atrás los bolsos de mano para liberación de la mujer. Y es que aunque no mucha gente lo sabe, este modelo de lo bolsos tiene un origen de lo más feminista y revolucionario.

Pero nos pondremos en contexto retrocediendo hasta el siglo pasado, cuando debido a las Guerras Mundiales que asolaron Europa, la mujer empezó a salir de sus casas para incorporarse a la vida laboral, especialmente a la de las fábricas, ante la ausencia de mano de obra masculina, que se encontraban en el campo de batalla. Con todo ello la mujer empieza a luchar por sus derechos (salarios iguales a los de los hombres, y por supuesto el tan peleado sufragio o derecho de voto). Algunos afirman que las bolsas de lona donde estas sufragistas llevaban sus panfletos para repartir en la calle son el primer origen de los bolsos bandolera modernos.

Lo cierto es que no pasaron muchos años desde esto hasta que la modista francesa decidió liberar las manos de la mujer con su eterno bolso, igual que hizo acortando el bajo de faldas y vestidos. Pero desde entonces es difícil encontrar una mujer que no tenga en su armario alguno de estos bolsos. Y es que desde el siglo pasado la oferta se ha ampliado tanto que a veces es casi imposible decidirse por un favorito.

Si nos ponemos a pensar en las tendencias más recientes y en elegir un modelo de cierta calidad, pero a la vez que nos acompañe varias temporadas, la moda parece decantarse claramente por diseños de piel (o sus variantes), no demasiado grandes y con cierto aire vintage, que apresan sacados directamente del armario de nuestra madre. En cuanto a colores tira de básicos: el negro, beige, burdeos o marrón son los favoritos, aunque si buscas un bolso con el que subir de nivel de look no dudes en apostar por uno de un tono tan de moda como el lila o le verde intenso.

Bolso de piel pequeño armado en color marrón, de Monpiel (119,90 euros)

Bolso de piel pequeño con bandolera en color Navy, de Malababa (320 euros)

Bandolera en color lila con detalle de hebilla, de Zara (39,95 euros)

Bolso bandolera de cuero personalizable, de mint&rose (199 euros)

Bolso piel hebilla, de Mango (39,99 euros)