Tips de experta para diferenciar un verdadero bolso de marca de una imitación

En los últimos años han proliferado de manera claramente significativa cantidad de webs donde encontrar artículos de lujo usados. Y las ventas se han disparado como la espuma. Pero la razón no es solo el menor precio, si no que además muchas de estas tiendas online ofrecen productos que las marcas sacaron en cantidades limitadas o de temporada y que ahora mismo es imposible comprar en las casas oficiales. Ese bolso con un estampado concreto que solo se vendió durante un mes, o ese modelo que solo se podía encontrar en la tienda de París... Todo ello hace que las amantes de la moda y el lujo acudan raudas a hacerse con el codiciado objeto como sea (a veces pagando un precio incluso mucho superior al que se vendió nuevo).

Pero si bien hay webs que se encargar de revisar minuciosamente estos productos e incluso emitir un certificado de autenticación para sus compradoras, hay otras como eBay o Etsy donde los vendedores son simplemente particulares que quieren deshacerse de algún objeto de su armario.

Por todo ello vamos a decirte trucos para un examen más detallado y exhaustivo. Esto es en lo que tienes que fijarte. ¡Toma nota!

Fíjate en el material del objeto

Este puede ser un primer indicio claro, ya que mayoría de bolsos de lujo están realizados en auténtica piel, por lo que el tacto, es aspecto e incluso el olor es de lo más característico. Esto será un poco más difícil cuando hablamos de bolsos de mimbre o de tela.

Presta especial atención a la costuras

Las puntadas desiguales o torcidas pueden ser otro claro indicador de su autenticidad, ya que la artesanía es especialmente cuidada en las casas de lujo, algo que no verás en una copia.

Para una ayuda más concreta vamos a decirte algunos trucos para diferenciar algunos de los bolsos más comprados por las usuarias de webs de segunda mano, y a la vez los más imitados.

BOLSOS DE LOUIS VUITTON

La famosa tela monograma de la casa francesa pasa por un proceso de 100 etapas de producción, por lo que tiene un aspecto muy característico. Aunque un auténtico bolso Louis Vuitton suele tener forro de piel de cordero y un ribete de piel de vaca, el cuerpo del monograma clásico es siempre de lona y nunca de cuero. Las falsificaciones a menudo replican el aspecto del cuero y, como resultado presentan un aspecto granulado.

La casa de Louis Vuitton no incluye números de serie junto a sus piezas. Sin embargo, las piezas de la década de 1980 en adelante tienen sellos de fecha “ocultos”. Los sellos de fecha no sirven para resaltar la autenticidad sino para proporcionar información de dónde se hizo la pieza y la fecha. Normalmente se encuentran en el interior del bolso, los números suelen estar grabados detrás de la costura de Louis Vuitton. Las piezas más nuevas de la firma cuentan con un microchip que no se puede ver a simple vista. Solo las tiendas oficiales pueden escanear el bolso para recibir su información.

BOLSOS DE CHANEL

Los paneles de Chanel son icónicos. Las falsificaciones suelen contener menos de ocho puntadas por panel, lo que indica una imitación. Las piezas de la Maison se acompañan de una tarjeta de autenticidad. Cada tarjeta tiene un número de serie de entre seis y ocho dígitos. Además, en la parte trasera incluyen una placa con el nombre de la firma, que viene asegurada con tornillos que solo se pueden quitar con una herramienta de la casa de moda y no con un destornillador doméstico.