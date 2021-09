Alta artesanía española: esta es la marca de bolsos y accesorios que ha enamorado a las ‘insiders’ que más saben de moda

Aunque no lo sepas, ya has visto esta marca. Y es que conquistado a todas nuestras ‘insiders’ e influencers patrias que más saben de moda. Por eso es imposible que no hayas visto algunos de sus bolsos o accesorios en Instagram. Estamos hablando de Lafloïd. En Lafloïd están comprometidos con la calidad y la excelencia, y tratan de cuidar cada detalle hasta el final en todos sus bolsos y accesorios. A Lafloïd la inspiran mujeres auténticas. Sin tapujos, con carácter, elegancia y estilo. Michelle Obama, Cara Delevigne, Kate Moss,Oprah Winefrey, Jennifer Laurence…¡Casi nada!

Todos los productos de la colección están elaborados de forma 100% artesanal por los mejores profesionales del sector, trabajando con un diseño moderno y la artesanía tradicional de la mano, y siempre de forma sostenible. Y además, ahora han ampliado su red de distribución más allá de su e-commerce con su entrada en El Corte Inglés. Pero, ¿quién hay detrás de esta marca que triunfa entre las que más saben de moda? En Lifestyle hablamos con Janina, cofundadora de Lafloïd, para conocer un poquito más la historia detrás de estos bolsos que arrasan en Instagram.

Para la gente que aún no conozca Lafloïd, ¿cómo definirías vuestra marca?

Lafloïd es una marca que nace con el deseo de hacer especial aquello que nos acompaña en nuestro día a día. Creamos bolsos y accesorios con un diseño atemporal y un toque rock soul elegante que habla por sí mismo. Utilizamos siempre los materiales más excepcionales del mercado porque nos gustan las cosas bien hechas y que duran en el tiempo. Creemos que para llevar una vida más sostenible es mucho mejor invertir en una pieza de súper calidad que pueda durar toda una vida, a ir cambiando constantemente.

Para nosotros el verdadero lujo reside en la libertad de transmitir y expresarse de forma única y auténtica, y por eso todos nuestros productos son personalizables; con iniciales, palabras, mensajes especiales, o ilustraciones de alguna de nuestras colecciones. Apostamos por el savoir faire como motor de todas nuestras creaciones, elaboradas por las manos de los mejores artesanos del mundo que junto con la última tecnología en personalización nos permite crear piezas únicas y excepcionales.

Lafloïd, ¿de dónde viene el nombre?

Mi abuelo fue el inventor de una marca de cosmética masculina en los años 30 que fue un éxito absoluto en el sector tanto a nivel nacional como internacional, llamada Floïd (aún existe, actualmente es de Revlon). Él fue un pionero en la época; cuando el concepto cosmética masculina aún no existía, patentó un aftershave -el producto emblema de la marca-, que no solo curaba las heridas del afeitado, sino que también tenía un perfume muy fuerte lo cual hizo que los hombres lo usaran a diario para arreglarse antes de ir a trabajar. Queríamos que la marca tuviera un nombre con sentido y con raíces familiares, por eso nos hizo ilusión adoptarlo y feminizarlo como Lafloïd, en honor a su figura y su forma de ver la vida; sin miedo y con ganas de cambiar el mundo.

¿Quién hay detrás de esta marca de bolsos y accesorios que triunfa entre las que más saben de moda?

Detrás de Lafloïd estamos Janina y Kim. Somos una pareja que hemos crecido juntos y siempre quisimos engendrar un proyecto en común. El mundo de la moda nos ha despertado un interés innegable y queríamos lanzarnos a aportar nuestro granito de arena a este sector tan dispar. A diferencia de lo que muchos puedan pensar, aunque las ideas salen de entre los dos, es Kim quien se lanza a diseñar cada producto. Yo estoy más focalizada en la marca y toda la estrategia que hay detrás, aunque también me encanta dedicar tiempo al producto puro. Nos lo pasamos muy bien, y como no puede ser de otra forma en una pareja que lleva junta desde los 18 años, nos entendemos perfectamente y nos complementamos muy bien.

¿Por qué os decidisteis por una marca de bolsos y accesorios? ¿Cómo veis este sector en España y en el ‘made in Spain’?

El objetivo principal de crear una marca era que el producto que escogiéramos fuera de primerísima calidad. Tenía que estar elaborado con los mejores materiales para que durara el mayor tiempo posible en la vida de las personas y tener un diseño que nos definiera. Nos gustan las cosas bien hechas, y así queríamos transmitirlo con Lafloïd.

Los bolsos y accesorios al final son productos elaborados con poca variedad de materiales: piel y metálicas. Nos gustaba la idea de que fuera un producto con materiales “puros” como concepto, y también nos daba la opción de personalizar cada producto para poder involucrar al cliente en el proceso creativo, lo cual es una pasada. En España cuesta hacerse un hueco entre las grandes marcas, pero como todo lo que involucra crear una marca de cero, no deja de ser un reto. La firma está teniendo muy buena acogida aquí pero también es verdad que en el resto de Europa hay más atrevimiento a la hora de lanzarse con una marca nueva. El Made in Spain es un sello de calidad innegable en todo el mundo, por esto todos nuestros materiales son de aquí.

¿Cuál tendría que ser la primera pieza Lafloïd en el armario de una buena insider de moda?

Sin duda creo que el Vesper es el bolso ideal. Es un clutch que puede llevarse también con bandolera lo cual lo hace el bolso perfecto para día o noche. La cadena dorada le da el toque rock soul que tanto nos caracteriza y lo hace especial. Como todos nuestros productos, la piel que utilizamos es de una calidad excepcional, al mismo nivel que la que abanderan grandes marcas del sector.

¿Qué viene en los próximo meses?

¡Los próximos meses van a ser un no parar de nuevos lanzamientos! En noviembre vamos a lanzar un producto muy especial con una de nuestras influencers favoritas...Se trata de un producto que no hemos hecho nunca, pero que es crucial para el día a día. También tenemos en el horno un nuevo clutch, nuevos accesorios, y nuevos modelos de fundas de IPhone que no dejarán indiferente a nadie.

Ya ya para terminar... ¿Qué mujeres inspiran a Lafloïd?

A Lafloïd la inspiran mujeres auténticas. Sin tapujos, con carácter, elegancia y estilo. Podríamos decir que algunas de nuestras mujeres emblema son Michelle Obama, Cara Delevigne, Kate Moss,Oprah Winfrey, Jennifer Laurence…