Las New Balance son las zapatillas favoritas entre las expertas en moda y estas son las que más llevan

Desde que el Athleisure se adueña se de nuestras vidas (y por tanto de nuestro armario) y desde que este tipo de ropa deportiva se convirtiese en un imprescindible para nuestro día a día, muchas son las expertas en moda que han hecho de ciertas prendas tradicionalmente de gimnasio uno de sus imprescindibles a la hora de vestir. Las sudaderas llevan años acompañándonos, a las que se unieron hace relativamente los joggers para salir a la calle, quizás como consecuencia del avituallamiento de varios modelos que muchas de nosotras hicimos durante la pandemia, y que nos llevó a conocer en primera persona sus muchos beneficios.

Pero por encima de todas estas, hay un complemento que lleva muchas temporadas a nuestro lado, pisando desde pasarelas de Alta Costura (y es que hasta el Chanel del fallecido Karl Lagerfeld cayó rendido a sus encantos) a por supuesto las calles; las zapatillas. Algo a lo que ayudó en gran medida la relajación en la vestimenta laboral en muchas empresas, especialmente en las relacionadas con el diseño y las nuevas tecnologías. Con esta moda en auge, muchas fueron las amantes de la moda que se recurrieron a marcas tan míticas como Nike, Adidas o las clásicas Converse para hacerse con modelos que llevar mucho más allá de sus días libres. Sin embargo, desde que empezó la tendencia, parece que hay una marca que se ha coronado como la favorita en el mundo de la moda: New Balance.

Aunque esta firma americana de zapatillas surgió ni más ni menos que en 1906, ha sido en los últimos años cuando ha experimentado un auténtico resurgir más allá del mundo del deporte, y eso que debido a su apuesta por una producción local en Estados Unidos y en Reino Unido sus precios suelen ser algo más altos que los de sus competidores. Pero eso no parece suponer un problema para las auténticas fanáticas de esta firma, que han llegado a disparar los precios de algunos de sus diseños más icónicos en las tiendas de segunda mano ante la falta de stock por el cierre temporal de sus fábricas ante el coronavirus. Hablamos especialmente del modelo 990v2, un clásico que desde que se viera en los pies de algunas trendsetter se convirtió en auténtico objeto de culto.

Pero lo cierto es que no son las únicas, ya que son muchas las que adoran esta firma para lucir mucho más allá de la clásica combinación de vaqueros y jersey, si no que se lleva desde con trajes sastre hasta con vestidos midi. Por todo ello hemos querido traerte los 5 modelos que no vas a parar de ver este año.

Zapatillas Unisex Made in UK 920, de New Balance (190 euros)

Zapatillas BB550, de New Balance (120 euros)

Zapatillas 574, de New Balance (90 euros)

Zapatillas 530, de New Balance (100 euros)

Zapatillas New Balance Numeric NM1010, de New Balance (100 euros)