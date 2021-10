La rutina fitness de Victoria Beckham que te ayudará a lucir tan tonificada como ella

Victoria Beckham es una de esas mujeres que ha conseguid superar su fama juvenil y mantenerse en primera fila de la actualidad y del éxito. Y es que a sus 46 años, la diseñadora ha demostrado que la edad juega en su favor, y no solo triunfa como empresaria, ya que no para de cosechar éxitos tanto con su marca de ropa como con su línea de belleza, si no que sigue siendo un referente de estilo pasen los años que pasen. Esposa y madre de cuatro hijos, la ex Spice Girl nos demuestra continuamente en su Instagram que aunque su constitución es delgada, ella trabaja cada día para conseguir un cuerpo sano y tonificado, para lo que combina rutinas de deporte con una alimentación sana (incluso comparte recetas healthy con sus seguidores) e incluso ha lanzado recientemente una colección de ropa deportiva con la firma Reebook.

El tenis, el boxeo y el yoga son algunos de los deportes a los que Victoria recurre habitualmente para mantenerse en forma. Y aunque muchos recordamos ver vídeos de ella en su red social en los que nos enseñaba cómo andaba con la cinta en tacones mientras trabajaba, lo cierto es que su dedicación al deporte va mucho más allá, y por eso recurrió hace ya 9 años a Tracy Anderson, entrenadora de otras celebridades como Gwyneth Paltrow, para ponerse en sus manos. Pero para que todas podamos disfrutar de estos entrenamientos de lujo, la diseñadora comparte con todos sus seguidores en su cuenta de Instagram los vídeos de su rutina fitness y estos son los que más nos han gustado.

Piernas y glúteos

Gracias a un vídeo de unos trece minutos, la famosa entrenadora nos descubre algunos de los ejercicios que podemos realizar en casa de forma fácil y sencilla. Uno de ellos consiste en apoyar rodillas y codos en el suelo y realizar elevaciones de pierna en varias repeticiones para pasar luego a estiramientos laterales. También elevaciones frontales y hacia arriba tumbadas de lado.

Brazos y hombros

Aunque la entrenadora se ayuda de unas mancuernas, lo cierto es que podemos sustituir estas por cualquier objeto de un peso similar que tengamos en casa, como pueden ser dos botellas de agua. Rotaciones, elevaciones cortas pero repetidas y mantenidas son la clave para lucir los brazos tan envidiados y tonificados que luce Victoria Beckham.