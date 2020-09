6 looks para la oficina que aprendimos de Victoria Beckham

A sus 46 años y midiendo solamente 1,63 centímetros, la diseñadora Victoria Beckham se ha convertido en referente de estilo internacional. Para las chicas petite, muchos de los looks de la ex Spice Girl son fuente de inspiración por eso hoy repasamos los seis looks para la oficina que aprendimos de Victoria Beckham.

Jeans campana y chaqueta vaquera

El éxito de este estilismo (y el motivo por el cual podemos permitirnos llevarlo a la oficina) es que la tela vaquera que ha escogido Victoria Beckham es oscura, lo que confiere al estilismo mucha elegancia. Además La chaqueta vaquera es casi una blazer o americana y su cinturón ayuda a marcar la silueta y aporta al outfit mucha sofisticación. Eso sí, es fundamental llevarlo con tacones como ha hecho la modista.

Pantalón azul brillante, top sencillo y americana oversize con hombrera XL

Esta es quizá una de las apuestas para la oficina de Victoria Beckham que más nos gustan de las que aparecen en esta lista pues, como ves, la empresaria ha jugado con los colores y nos ha demostrado que los colores vibrantes, como el azul de su pantalón, pueden ser elegantes si sabemos combinarlos. Así, con los neutros de un top sencillo y una americana oversize con hombreras, la diseñadora ha conseguido conquistarnos.

Traje negro y camisa blanca

Esta es una de las combinaciones favoritas de Victoria Beckham y lo cierto es que nunca falla. Si todavía no tienes un traje de chaqueta negro o una camisa blanca en tu armario no sabemos realmente a qué estás esperando.

Jeans vaqueros negros y camisa blanca de volantes

Los jeans vaqueros son también un must- have cuando llega el otoño- invierno. Los puedes combinar con cualquier cosa pero si te quedan bien ceñidos, quizá sean la prenda ideal para lucir con esas camisas blancas de volantes confeccionadas en semirrígido algodón que tanto se llevan ahora. Si las combinases con un pantalón que no fuera suficientemente estrecho, el estilisimo te haría parecer más ancha. Esta es una buena manera de compensar proporciones y siluetas.

Traje de chaqueta negro y camisa con estampado pañuelo

Ya hemos comentado la necesidad de tener en nuestro armario un traje negro pero ¿qué nos dices de las camisas fluidas? Son comodísimas y prácticamente no hay que plancharlas si las extendemos bien cuando las sacamos de la lavadora. Además, el estampado pañuelo es altamente elegante y aunque sabeos que es una tendencia del otoño pasado, lo consideramos un clásico, una moda recurrente.

Terminamos con un look muy original que las más clásicas pueden transformar si no quieren arriesgar. Se trata de una camisa blanca combinada con falda tubo de pinzas. Lo transformaríamos con un pantalón del mismo estilo en color beige. Cualquiera de las dos cosas combinada con joyas doradas es pura elegancia y buen gusto. ¡Larga vida a los neutros!