No se puede ser MÁS MODA (y ‘made in Spain’) que TAMARA FALCÓ con este conjunto dos piezas de estampado étnico que amarán las chicas del norte y del sur

Ya lo decimos siempre, que no podemos ser más fans de los estilismo de los jueves de Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’, pero es que ayer aún se superó como protagonista absoluta de la noche. Y es que la marquesa de Griñón fue la reina de la noche al ser también la entrevistada para hablar de su reciente libro “Las recetas de casa mi madre”. Además de contar anécdotas de su madre, su cocina familiar o el perfume que usa Isabel Preysler, Tamara Falcó nos dejó claro que se ha convertido en la digna sucesora del estilo de su madre. ¿Puede ser más ideal este dos piezas? Y ‘made in Spain’. Y como no, siempre con su estilista del programa Montse Nieto que es la encargada de hacer brillar a Tamara.

Se trata de un conjunto dos piezas con un top crop de escote corazón y mangas abullonadas, y pantalón acampanado de talle alto a juego de estampado étnico bordado en negro firmado por Apparentia. Rebeca Bolado y Diana Martínez son las creadoras de esta firma que se confecciona de manera artesanal en España, poniendo mucho énfasis en los tejidos, materiales con diseños que se caracterizan por su sencillez, pero a la vez tienen el toque justo de sofisticación como este dos piezas con el que nos ha enamorado Tamara Falcó.

Conjunto pantalón y top manga jamon étnico bordado negro (310€)

Conjunto étnico. FOTO: Apparentia