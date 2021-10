TAMARA FALCÓ tiene claro que una blazer negra con botones dorados es el imprescindible para una noche de fiesta en MADRID

Que sí amigas, que Lady Madrid vuelve a ser la estrella de los tejados y Madrid vuelve a ser la ciudad que nunca duerme. Cada vez más la capital se parece a la que conocíamos antes de la pandemia y eso no no puede alegrar más. A nosotras y a Tamara Falcó que como buena ‘insider’ ha querido ir a descubrir el espectáculo del momento en Madrid del que todo habla. ¿Os suena? Sí, estamos hablando de WAH Madrid. Es el espectáculo de moda en la capital desde que se estrenó el pasado 7 de octubre y Tamara Falcó no ha querido perderse el show del momento junto a su novio Íñigo Onieva.

¿Qué es WAH Madrid? El show arranca con un recorrido gastronómico que reúne doce estaciones culinarias, una experiencia única que la pareja no quiso perderse. Al más puro estilo Las Vegas y Broadway el espectáculo, inédito en España, es un show en el que confluye gran parte del talento de la escena internacional del momento. Con un formato disruptivo y una sensacional puesta en escena, Tamara Falcó disfrutó de la playlist más espectacular que se haya visto antes, de la mano de un elenco de artistas y profesionales que ha trabajado para los Oscars, Eurovisión, el West End Londinense y Broadway, así como para las principales bandas y cantantes del mundo desde Sting a ACDC pasando por algunos de los templos de la ópera y la electrónica internacional; todo ello aderezado con destreza en un cóctel inédito. ¡Casi nada! Qué ganas tenemos de ir.

Tamara Falcó disfrutando de WAH Madrid. FOTO: imagen cedida por la marca

Y Tamara Falcó pura elegancia y estilo tiene claro que para una noche de fiesta una blazer negra con botones dorados nunca te falla y siempre te hace el look. De esta forma, la marquesa, ha vuelto a demostrar que las americanas son el mejor básico para la temporada de otoño y más este año que pisan más fuertes que nunca.

Una blazer con botones dorados negra que Tamara ha combinado con una camiseta blanca y unos pantalones negros de vestir. Elegancia pura.